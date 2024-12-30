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結合心智圖與敘事能力教學　嘉藥蕭慧美獲教育部績優計畫

▲嘉南藥理大學保健營養系蕭慧美老師執行的「結合心智圖與敘事能力融入營養學課程之創新教學方式以提升學習成效」計畫，榮獲績優計畫殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學保健營養系蕭慧美老師執行的「結合心智圖與敘事能力融入營養學課程之創新教學方式以提升學習成效」計畫，榮獲績優計畫殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學保健營養系蕭慧美老師執行的「結合心智圖與敘事能力融入營養學課程之創新教學方式以提升學習成效」計畫，在教育部2023年度教學實踐研究計畫近1700件計畫中脫穎而出，榮獲績優計畫殊榮。

蕭老師創新活潑的教學方式深受學生喜愛，運用圖像記憶法並將營養素擬人化編撰成故事，幫助學生快速記憶營養素功能及專業英文，顯著提升學習成效。

▲嘉南藥理大學保健營養系蕭慧美老師執行的「結合心智圖與敘事能力融入營養學課程之創新教學方式以提升學習成效」計畫，榮獲績優計畫殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蕭慧美老師表示，多年來教授營養學的經驗讓她觀察到，維生素種類與功能繁複，學生難以掌握重點且記憶困難，專業英文術語也不易牢記。因此，她以心智圖方式，結合圖示筆記法、聯想力擬人法與敘事力的創新學習技巧，以生動有趣的方式幫助學生理解並牢記內容。經過一學期實作後，學生的學習成效與學習感受都有顯著提升。

▲嘉南藥理大學保健營養系蕭慧美老師執行的「結合心智圖與敘事能力融入營養學課程之創新教學方式以提升學習成效」計畫，榮獲績優計畫殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

修讀營養學課程的王同學分享說，透過Xmind心智圖，讓他能在繪製過程中理清思緒，抓住重點並同步整理筆記，學習過程變得輕鬆有趣。此外，心智圖app在手機上隨時可翻閱，且還可以用顏色和圖片強化記憶，比傳統筆記更加方便，大大提升學習效率。

副校長洪瑞祥表示，蕭慧美老師榮獲績優計畫，不僅展現了創新教學的成果，也為營養學教育注入了新的活力。她的教學方法讓學生學習變得生動有趣，不僅提升學習成效還激發學生對營養學的興趣，也充分展現嘉南藥理大學重視教學品質與學生學習成效的教育理念。未來學校也將持續支持教師投入創新教學，也將這些成功經驗應用到更多課程中，實現教育的全面提升。

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