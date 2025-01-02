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社會 社會焦點 保障人權

閃避左轉大貨車！小貨車撞號誌桿畫面曝　男駕駛頭部重創搶救中

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二林鎮彰化監獄附近，昨(1日)發生一起離奇自撞車禍，27歲陳姓駕駛小貨車行經二溪路與與彰127鄉道路口時，為了要閃避正要左轉進超商的大貨車，自撞號誌桿、摔落一旁田埂內，車體嚴重變形，陳男救出後因頭部傷勢嚴重、顱內出血身體多處擦挫傷意識不清，經二基轉送彰基醫院，目前仍在加護病房急救。

▲彰化二林鎮車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化二林鎮車禍大貨車撞小貨車（圖／記者唐詠絮翻攝）

從曝光的監視器畫面，可以看到26歲黃男駕駛大貨車，行駛至二溪路3段，正要左轉產業道路進入超商，此時陳男駕駛的小貨車行駛在對向車道，陳男見到大貨車迎面而來，無法閃避打閃燈示警，失控撞號誌桿掉落田埂。

▲彰化二林鎮車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

小貨車車體零件噴飛，就連會客菜餐廳及反設立火葬場旗竿全都倒在路旁，駕駛陳男傷勢嚴重意識昏迷、在車內無法動彈，消防救護人員緊急到場將人送二基醫院，昏迷指數只有3情況危急，再轉送彰基急救。

彰基醫院急診主任倪渟淵醫師表示，患者送到二基後昏迷指數只有3分，顏面部及四肢軀幹都有許多擦傷及撕裂傷，經電腦斷層檢查後發現有硬腦膜下腔等部位出血、顏面顱骨骨折，經轉送彰基後，患者昏迷指數在6到7之間，立即緊急會同神經及整形外科醫師，做緊急腦壓監視器置入及傷口及藥物處理，目前對疼痛有反應，仍在加護病房治療中。

警方指出，黃男行駛至二溪路三段與彰127鄉道路口，左轉產業道路、陳男駕小貨車沿二溪路三段北往南直行，行駛到肇事路口時，陳男為閃避大貨車，撞及號誌桿，送醫急救，黃男未受傷，酒測值為0，初步研判為大貨車轉彎未讓直行車小貨車先行而釀禍，至於確切車禍原因尚待進一步調查釐清。

▲彰化二林鎮車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲小貨車車體變形。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化二林鎮車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化二林鎮車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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