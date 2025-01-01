一貫道天皇學院8月熄燈！校方證實：輔導43名學生原校畢業

▲一貫道天皇學院預計8月起停辦退場。（圖／翻攝Google Map）

記者許敏溶／台北報導

少子化海嘯衝擊各級學校，去年全台高達22所學校停辦或停招。教育部表示，一貫道天皇學院自行申請自114學年度起停辦，校方也證實，已經申請停辦，預計今年8月起正式退場，剩下43名學士與碩士班學生，校方將會努力加強輔導學生，希望43人都可以在原校畢業。

受到少子化衝擊，根據教育部統計，113學年共有22所學校停辦停招，其中大專校院共4所停辦，高中職8所停招，國中小則有10所停辦，等於14校停辦退場。而114學年，也將有多所學校準備退場停辦。

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位於高雄市六龜區的一貫道天皇學院，民國104年創辦，就讀的大部分是神職人員、信徒，106年學士班招生42人、碩士班招生15人，招生率曾來到92.86的高標，但同樣不敵少子化，預計114學年度起停辦。

教育部表示，一貫道天皇學院自行申請從114學年度起停辦，教育部已徵詢私校諮詢會決議原則同意，該校停辦計畫須補充學生轉學安置措施等資料，後續將提教育部停辦審議會審議。

一貫道天皇學院也證實，已經向教育部申請停辦，預計今年7月底結束後正式退場，剩下43名學士與碩士班學生，包括學士班7人，日間碩士班16人、碩士專班7人，校方將會努力加強輔導學生，希望43名學生都可以在原校畢業。