時薪調漲了！他換算喊「月薪33440元↓」換工作　大票超傻眼

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

勞動部拍板最低工資從月薪2萬7470元，調漲至2萬8590元；時薪從183元調至190元。就有網友以時薪換算，每天能工作8小時、一個月22天、時薪190元，一個月的收入大約是3萬3440元，直呼如果現在月薪低於這個數字，可以考慮打開人力銀行了，話題引發討論。

原PO在Dcard發文「2025基本薪資調漲！你跟上了嗎？」看到時薪從183元調至190元，他就換算成月收入，「每天工作8小時，一個月22天，時薪$190，月薪就是 $33,440！」他就直呼，「如果你現在的薪資低於 $33,440…你可能正默默地被低薪壓榨？！或者…領完年終，可以開始打開人力銀行？」

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貼文引發討論，「時薪制的問題是有上有錢」、「還差在國定假日及特休和年終……但低薪狀態，月薪3.3萬和2.8萬根本半斤八兩」、「時薪的8小時22天很難上滿…不然大家就選時薪了。除非是2段班，2間公司跑」、「因為月薪時薪的差距，好一點的公司會用年終三節去補。」「會上到8小時的只有便利商店、加油站，其他都不可能讓你上到8小時的，要上到22天基本上很難，除非很缺人，都上15～20天左右。」

還有人直搖頭，因為通常會比較沒保障，「勞健保不用繳？通常自付額扣的只是30 40%，公司會幫你出剩下的，你實領但你一堆東西沒有付。再來就是保障問題（穩定性），想裁就裁，年資跟專職的也沒辦法比。」「很多先進國家都只有時薪制，沒有底薪制。但缺點就是，你不認真老闆會故意說不需要這麼多人，然後一個禮拜只給你8小時…變相逼你走。」