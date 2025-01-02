他想在「領年終前」提離職　過來人曝經驗：全部人延後拿到

▲原PO已經想離職。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

如果年末想離職，很多人都會再等等，確定領到年終獎金才說出口。近日有網友發文透露，金融業的年終獎金通常都很不錯，如果在領到之前就提離職，數字會有很大的影響嗎？貼文曝光後，引發討論，其中不少網友都勸他再忍一下。

這名網友在Dcard上，以「金融業領年終前提離職」為標題發文，提到金融業的年終獎金往往很不錯，只是這筆錢通常會在過年前幾天發，所以他就想知道，如果在領錢之前就提離職，會不會有很大的影響？有人試過嗎？這次過年比較長，他想在年後一、兩周就離開公司。

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貼文曝光後，底下網友直呼，「當然過年後再提，過年放假還是有薪水的，二月的日子又短，一舉兩得，何必跟錢過不去」、「你都忍那麼久了，多忍幾周不要跟錢過不去」、「絕對要等刷本子確定錢有進來，你再提離職，真的不要跟錢過不去」。

也有網友分享，「建議不要，領到再提，有同事過年前離職被調整的，忍半個月吧，不然太不划算了」、「我公司是端午、中秋保障有兩個月，有一個同事他是在端午之前提離職，可是他的離職日是壓在端午之後，他想要領到端午獎金再離職，結果那一年大家的端午節獎金竟然延後發放，所以他在離職之前都沒有領到那筆獎金。老闆沒有取消他個人的端午獎金，而是大家全部的人都延後發放，我們全部的人因為他提離職而延後拿到端午獎金」。