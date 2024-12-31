被讚能力好「卻沒升遷」　他求問：領不到高薪是我的問題嗎？

▲原PO想知道，領不到高薪是他的問題嗎？（示意圖／記者周宸亘攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

在不同的產業任職，領到的薪水也會不太一樣。近日有網友發文表示，年末聚餐時，大家湊巧聊到年薪，然而聽完之後，他卻意識到自己的薪資是最低的，可是他明明非常認真，也曾被誇讚能力不錯，但不知為何就是沒有升遷機會，領不到高薪是他的問題嗎？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「領不到高薪真的是我的問題嗎」為標題發文，提到年末和朋友聚餐時，大家正好聊到年薪的話題，他覺得自己的能力和同齡好友沒有差很多，但在談話過程中，他卻意識到自己領到的薪資是最低的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，他曾待過幾家公司，裡面都有那種非常努力工作，但卻沒機會升職、加薪的人，像他自己，去年雖被誇讚能力不錯，結果又因為公司資源有限，導致無法升官。因此他就想知道，無法領高薪是他的問題嗎？有什麼產業有機會靠能力拿高薪呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「同感，去年我主管當面跟我說：『真的很感謝你的付出，但今年整體預算有限，沒辦法調薪。』然後我回座位就直接打開104了」、「通常，薪水和工作能力不成正比，而且上司說你能力不錯，你不該高興，該害怕，你能力太好做太多，萬一你升遷，誰能接你原來的工作？要培養多久？還不如升其他人，把傷害影響降到最低」、「以我個人工作十幾年的感受是際遇占七成，實力占三成」。

也有網友則表示，「如果要追求薪水的話，應該都是跳槽、跳槽、跳槽薪水才會快速增長」、「選擇比努力重要，選擇比能力重要」、「除了正在成立中的新創，每個公司都有老屁股，你同學公司也有，不能把有老屁股當你薪水比同學低的理由吧，邏輯說不通」。