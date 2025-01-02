　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

有男有女！男友尾牙「要過夜、不能帶家屬」她不安　網風向一面倒

▲▼尾牙,春酒,聚餐,大餐。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO不放心男友。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多公司都會在年末舉辦尾牙活動，犒賞員工一年的辛苦。近日有網友發文表示，男友公司舉辦兩天一夜的尾牙活動，且規定一定要去、不能帶家屬，因此她就覺得很不放心，想知道是不是真的有這種規定不能帶家屬又要過夜的活動？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「男朋友尾牙過夜不帶我」為標題發文，提到男友公司下個月會舉辦兩天一夜的尾牙活動。由於男友同事有男有女，且不能不過夜，所以原PO明確的說，如果她不能去，也不想男友參與。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過男友則說，公司規定員工一定要去，且不能帶家屬。對此，原PO直言自己真的很不放心，真的有這種兩天一夜、不能帶家屬的尾牙活動嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你是在耍寶喔？就不能攜伴也不能帶家屬，你還要硬跟。而且大多數公司都有男有女」、「這位女朋友會不會管太多？人家公司規定就不行了，你還在那邊叫」、「這樣就不放心？你是有控制欲還是媽媽性格啊？普通公司活動也不行，超難搞欸」、「我們尾牙也不能帶家人啊，我們也是大公司」。

也有網友直言，「你們沒結婚也沒資格稱為家屬吧」、「我老公（公司）也不能帶眷屬～等等！你只是女友耶」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／柯文哲新竹探望父親45分鐘　「唉」一聲急離開
喊柯文哲掉進陷阱！　他預言「保金加至1億」
NBA驚悚重傷！　隊友看他抬出場哭了
LIVE／二進二出！第3度召開羈押庭　柯文哲再進北院
排隊1公里倒地猝死！　紫南宮將送她「全套錢母」
公司「免費1物」隨便拿！　他驚：可判斷年齡層
快訊／應曉薇趕11點報到！　微笑抵北院
金秀賢3月高雄獻唱！　 官方海報洩密
快訊／柯文哲探望新竹住院父　得知羈押庭11點報到反應曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教團籲重啟「生生喝國產乳」　國教盟：亂象是配送規劃欠缺周全

公公過世！大姑領走財產「Excel寫1700萬」　她照顧30年一場空

曝柯文哲已全盤失利！財經網美狠批「徹底完敗」：簡直豬頭豬腦

與鄭文燦不同！王浩宇揭「柯文哲被收押1關鍵」：157智商挑戰法官

有男有女！男友尾牙「要過夜、不能帶家屬」她不安　網風向一面倒

喊柯文哲掉進陷阱！邱毅預期結果「保金加至1億」：就是榨乾

台中跨年驚見「屁孩群」爬屋頂看煙火！網酸：猴子也要慶新年

中華郵政推春節勞軍包裹郵資8折　1／7開跑限時一周

國道去年70起死亡事故　高公局曝肇因：分心疲勞占4成

消防員、義消護理師默契佳　他結束任務求婚...救護拍擋成佳偶

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

李聖傑解禁〈痴心絕對〉　Lulu聽到台下轉圈圈

黃宣唱一半...合體聲樂老師　跨年飆唱〈Shallow〉

2NE1 DARA高雄跨年　驚喜唱中文歌〈你要的愛〉

利特偷銀赫台詞喊：老婆～　聊天太久..始源冷到穿外套

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

教團籲重啟「生生喝國產乳」　國教盟：亂象是配送規劃欠缺周全

公公過世！大姑領走財產「Excel寫1700萬」　她照顧30年一場空

曝柯文哲已全盤失利！財經網美狠批「徹底完敗」：簡直豬頭豬腦

與鄭文燦不同！王浩宇揭「柯文哲被收押1關鍵」：157智商挑戰法官

有男有女！男友尾牙「要過夜、不能帶家屬」她不安　網風向一面倒

喊柯文哲掉進陷阱！邱毅預期結果「保金加至1億」：就是榨乾

台中跨年驚見「屁孩群」爬屋頂看煙火！網酸：猴子也要慶新年

中華郵政推春節勞軍包裹郵資8折　1／7開跑限時一周

國道去年70起死亡事故　高公局曝肇因：分心疲勞占4成

消防員、義消護理師默契佳　他結束任務求婚...救護拍擋成佳偶

針對柯文哲交保案高院發回更裁，請問您認為接下來的發展會是：

2025全球新興旅遊10大目的地「高雄上榜」　獲讚：安全又便利

教團籲重啟「生生喝國產乳」　國教盟：亂象是配送規劃欠缺周全

轟柯文哲影響輿論、有滅證慣性　吳靜怡：七成民眾已經不相信柯

憲訴法修法內容爭議多！　行政院今提出覆議案

指定餐點送Q版立繪插卡　壽司郎x《鳴潮》聯名活動1／8登場

公公過世！大姑領走財產「Excel寫1700萬」　她照顧30年一場空

賴清德拋「小兩會交流」　2檔觀光股漲停、台灣虎航漲9％

一天滑手機205次！這族群每日滑手機逾6小時　調查曝光

「老虎城」圓形屋14年潮牌突撤出　徵才訊息洩新租客秒接手

擠奶這件事讓「男孩」教妳吧！　偽娘用胸貼把飛機場飆升D罩杯

生活熱門新聞

南投名間將建焚化爐　全台「手搖飲產業」恐遭打擊

恭喜！「3星座」2025財富翻倍　身價要上漲了

蘿拉討債全紀錄！　蔡阿嘎還原「強制執行」實況

急凍5天！　下波強冷空氣時間曝

2縣市大雨特報！　下週冷氣團冷3天

下週強烈冷氣團凍6天　專家：將降至10℃以下

溫朗東爆許芷瑜「PTT帳號」　過往留言曝

和前任「互傳生日快樂」被抓包！妻反應讓他崩潰了

公司「免費1神物」隨便拿！他驚：可判斷年齡層

越晚雨越大！明天全台有雨　下周冷氣團報到北部13度

獼猴誤闖壽山動物園黑猩猩區　慘被圍毆猛捶重傷亡

北市跨年晚會後「播央視節目」　觀傳局將究責

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

張惠妹演唱會爆衝突！　女粉絲看台「互扯拉頭髮」被錄下

更多熱門

相關新聞

尾牙被排坐別桌　他想跟熟人坐：吃素被歧視

尾牙被排坐別桌　他想跟熟人坐：吃素被歧視

最近許多公司舉辦尾牙，犒賞員工、團隊一年的辛勞，有網友表示，在公部門上班，因為自己吃鍋邊素，每年參加尾牙時，都會被安排到另外一桌，跟不認識的素食者一起吃，抱怨公部門都不挑選有素食選項的餐廳，覺得被歧視。對此，網友卻認為，「尊重吃素的，但也要尊重一下不吃素的吧，難道全桌陪你吃素？」

「黑絲包屁股蛋」辣跳《台灣尚勇》！尾牙熱場金曲曝

「黑絲包屁股蛋」辣跳《台灣尚勇》！尾牙熱場金曲曝

被讚能力好「卻沒升遷」　他納悶

被讚能力好「卻沒升遷」　他納悶

看到妝容！他脫口「1句話」惹怒女友卻不解

看到妝容！他脫口「1句話」惹怒女友卻不解

第1次跟女友過夜！他見「卸妝後模樣」嚇壞

第1次跟女友過夜！他見「卸妝後模樣」嚇壞

關鍵字：

尾牙過夜Dcard

讀者迴響

熱門新聞

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」

安森邊哭邊跨年「登外媒版面」

恭喜！　台灣12強球員登記結婚

柯文哲交保被撤銷！高院發回更裁

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」僅剩內褲！

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」淒慘畫面曝光

快訊／林昀儒奪乒超總決賽冠軍！

即／柯文哲10：38看住院父　得知羈押庭報到時間反應曝

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手費的她」

《魷魚3》上線時間疑曝光！全新人偶現身

南投名間將建焚化爐　全台「手搖飲產業」恐遭打擊

尤物雙囍寫真連拍4天被路人看光

更多

最夯影音

更多

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面