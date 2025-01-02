有男有女！男友尾牙「要過夜、不能帶家屬」她不安　網風向一面倒

▲原PO不放心男友。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多公司都會在年末舉辦尾牙活動，犒賞員工一年的辛苦。近日有網友發文表示，男友公司舉辦兩天一夜的尾牙活動，且規定一定要去、不能帶家屬，因此她就覺得很不放心，想知道是不是真的有這種規定不能帶家屬又要過夜的活動？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「男朋友尾牙過夜不帶我」為標題發文，提到男友公司下個月會舉辦兩天一夜的尾牙活動。由於男友同事有男有女，且不能不過夜，所以原PO明確的說，如果她不能去，也不想男友參與。

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不過男友則說，公司規定員工一定要去，且不能帶家屬。對此，原PO直言自己真的很不放心，真的有這種兩天一夜、不能帶家屬的尾牙活動嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你是在耍寶喔？就不能攜伴也不能帶家屬，你還要硬跟。而且大多數公司都有男有女」、「這位女朋友會不會管太多？人家公司規定就不行了，你還在那邊叫」、「這樣就不放心？你是有控制欲還是媽媽性格啊？普通公司活動也不行，超難搞欸」、「我們尾牙也不能帶家人啊，我們也是大公司」。

也有網友直言，「你們沒結婚也沒資格稱為家屬吧」、「我老公（公司）也不能帶眷屬～等等！你只是女友耶」。