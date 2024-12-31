看到妝容！他脫口「1句話」惹怒女友卻不解　網嘆：不會說話別開口

▲原PO說女友可以演戲曲。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多女生都會精心打扮、化妝，近日就有一名男網友發文透露，女友化完妝後，他就說對方可以演戲曲，豈料對方卻因此大動肝火，因此他就想知道，自己這樣說很過分嗎？貼文曝光後，掀起討論，大票網友都直搖頭。

男網友在Dcard上，以「我這樣講很過分嗎」為標題發文，提到他女友日前剛化完妝，他就很興奮的說對方可以演戲曲，因為他看到的當下，馬上想到臉白白的、眼眶有點紅色的花旦，所以沒想這麼多便脫口而出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，女友聽到後卻大爆炸，指責原PO這樣說很過分。但原PO強調，自己完全沒有要批評女友，這句話也沒有貶義，他說這句話，真的很過分嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「一看就知道可以準備挖自己的墳墓了」、「不會說話真的不要隨便開口」、「講話直接跟白目一線之隔，有智慧的人會判斷情勢說話」、「覺得女友過分的人估計不知道女生為化妝的學習成本投入有多高」、「你不賞臉也不需要這樣否定別人的努力」。

也有網友認為，「這不是誰太玻璃心、誰講話太白目的問題吧？每個人的地雷跟底線還有在意的事情本來就不一樣，如果身為另一半沒辦法尊重對方，或是不願意同理對方的心情，那真的不用繼續」。