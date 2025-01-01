他曝柯文哲「因為愛」請辭　喊話小草：記得，他是被逼迫的

▲江和樹向小草喊話。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨於2025年第一天召開擴大中央委員會議，確定柯文哲請辭黨主席，由黃國昌接任代理黨主席。中央委員江和樹受訪時向小草喊話，「如果支持柯文哲的，記得，他是被逼迫的」、「他不是不愛我們台灣民眾黨，他是因為愛了我們，才做出這個選擇。」

民眾黨於2025年1月1日下午3時在中央黨部台玻大樓召開擴大中央委員會議，柯文哲本人親自主持，討論事項包括請辭黨主席、「代理黨主席」人選，而其他出席人員包括中央緊急應變小組成員、中央黨部一級正副主管。

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據了解，該場擴大中央委員會議於下午3時48分，按照黨章第16條規定推舉代理主席，一共推舉2人為黃國昌、林富男，而林富男主動表達退出選舉，而扣除掉黃國昌自己的投票權，在場15名委員共14人一致推薦黃國昌接代理黨主席，並正式通過。

會後，中央委員江和樹被媒體詢問相關問題時，突然向支持者喊話，「各位小草，如果支持柯文哲的，記得，他是被逼迫的」，強調柯文哲不是不愛台灣民眾黨，「他是因為愛了我們，才做出這個選擇。」

江和樹還說，他相信在每一個人的政治生涯裡面，沒有人像柯文哲一樣那麼偉大，「他是看到台灣民眾黨的未來。」他很感謝大家支持柯文哲，「我們會陪著他，台灣話有一句『打斷手骨顛倒勇』」，接下來柯文哲會好好面對司法，打好無罪定論。