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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／拜託小草別掀「退黨潮」　柯文哲：請大家更支持民眾黨！

▲▼民眾黨主席柯文哲辭去黨主席與小草喊話。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

▲民眾黨主席柯文哲辭去黨主席與小草喊話。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

記者袁茵／台北報導

民眾黨今（1日）召開擴大中央委員會議，黨主席柯文哲透過直播宣布，已正式向中央委員會請辭，並推薦黃國昌當代理黨主席，也希望黨主席選舉能在2月1日前後底定，更拜託支持者不要因為他的關係掀起退黨潮，「請大家支持民眾黨，特別是支持柯文哲的人，更要支持民眾黨，拜託大家了！」

民眾黨於2025年1月1日下午3時在中央黨部台玻大樓召開擴大中央委員會議，柯文哲本人親自主持，討論事項包括請辭黨主席、「代理黨主席」人選，而其他出席人員包括中央緊急應變小組成員、中央黨部一級正副主管。

該場擴大中央委員會議於下午3時48分，按照黨章第16條規定推舉代理主席，一共推舉2人為黃國昌、林富男，而林富男主動表達退出選舉，扣除掉黃國昌自己的投票權，在場15名委員共14人一致推薦黃國昌接代理黨主席，並正式通過。

而柯文哲也於下午4時35分左右透過YouTube「民眾之聲」向支持者喊話。他先向支持者說新年快樂，希望新的一年繼續努力，讓台灣可以變更好。

▲▼柯文哲2025年元旦請辭民眾黨黨主席一職，並參觀搬家後的中央黨部。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲柯文哲參觀搬家後的民眾黨中央黨部。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

接著柯文哲提及，今天在這間會議室開臨時中央委員會，來參加的有中央委員、緊急應變小組成員，人都很熟悉，但場域卻覺得很陌生，因為這是新的中央黨部大會議室，「搬來的時候是10月份，那時我已經在土城了，整個搬家過程中，我都沒有幫忙，謝謝（秘書長）周榆修跑前跑後把搬家順利完成。」且比起舊的中央黨部算設備好很多、較寬敞明亮。

柯文哲指出，今天開臨時中央委員會，主要是個人要請辭黨主席，不可以讓這個冗長司法程序模糊焦點，干擾整個民眾黨發展，「我不希望這個黨被拖累，畢竟民眾黨現在還是台灣重要政治力量，不可以因此干擾整個台灣民主政治發展，我對民眾黨是有責任的，我絕對不因個人因素，讓民眾黨發展受到阻礙，更不能因為這樣，讓台灣民主發展受到阻礙」。

柯文哲強調，自己已正式向中央委員會請辭，對他而言，是歸零重新開始，但他推舉黃國昌代理黨主席，而黃個人的政治經驗與在立法院的表現，大家有目共賭。民眾黨會在盡快時間內辦理主席補選。剛好今年是民眾黨選舉年，2月1日新中央委員就會上任，希望黨主席選舉結果大概在2月1日前後底定，讓新的黨主席跟中央委員會，繼續帶領民眾黨儘速向前進」。柯文哲表示，任何人都可以出來參選黨主席，只要能夠爭取到黨員的支持。

而柯文哲也說，自己雖然辭去黨主席，但還是民眾黨的終身黨員、終身志工，且還是國家治理學院最重要的教員，有些媒體詢問會不會因他的關係掀起「退黨潮」，「在此拜託大家，請大家支持民眾黨，特別是支持柯文哲的人，更要支持民眾黨，拜託大家了！」

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