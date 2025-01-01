4個月沒改變人生哲學　柯文哲：曾經很氣但仍「心存善念盡力而為」

記者袁茵／台北報導

民眾黨1日下午進行擴大中央委員會議，黨主席柯文哲宣布請辭，推派立院黨團總召黃國昌接代理黨主席。柯文哲透過直播向支持者說話，談及面對這4個月紛擾，自己還是沒改變心中信念，不要因為遇到小小錯而從此憤世嫉俗；人有時遇到困境會充滿仇恨，有一陣子自己真的很氣，但最後還是做到「心存善念盡力而為」。

▲柯文哲辭黨主席，離開中央黨部。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨於2025年1月1日下午3時在中央黨部台玻大樓召開擴大中央委員會議，柯文哲本人親自主持，據了解，下午3時48分按照黨章第16條規定推舉代理主席，一共推舉2人為黃國昌、林富男，而林富男主動表達退出選舉，扣除掉黃國昌自己的投票權，在場15名委員共14人一致推薦黃國昌接代理黨主席，並正式通過。

柯文哲也於下午4時35分左右透過YouTube「民眾之聲」表示，今天在這間會議室開臨時中央委員會，來參加的有中央委員、緊急應變小組成員，人都很熟悉，但場域卻覺得很陌生，因為這是新的中央黨部大會議室，「搬來的時候是10月份，那時我已經在土城了，整個搬家過程中，我都沒有幫忙，謝謝（秘書長）周榆修跑前跑後把搬家順利完成。」且比起舊的中央黨部算設備好很多、較寬敞明亮。

柯文哲提及，從2014年踏入政壇到現在剛好10年，這10年中也因為這次事件，讓他有機會停下來重新檢視10年日子，「過去這10年我很像在快轉的引帶上跑，每天處理眼前問題，很少有機會坐下來想一想遠一點的事情，或是反省自己人生，也因此很多細節都被忽略掉。」

柯文哲指出，自己永遠都專注處理眼前問題，沒有比較宏觀角度看很多事情，「我一直以為說，只要努力認真就可以做出好成績。」作為醫生，從來不會懷疑病人會害他、騙他，而病人也不會懷疑醫生害他、騙他，「所以我一直以心存善念盡力而為面對這世界」。

柯文哲說，此次遇到一些挫折，但即使面對這4個月來的經歷，自己還是沒改變「心存善念盡力而為」的人生哲學，「我的信念還是沒改變，我還是相信我的政治理念，不應短期利益犧牲長期利益，不應少數人利益犧牲多數人利益，也不應政黨利益而忽略國家利益。」還是相信民意專業價值，所作所為仍要看民意、相信科學。

▲民眾黨主席柯文哲辭去黨主席與小草喊話。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

柯文哲稱，自己認為普世價值在台灣實踐就是台灣價值，在台北實踐就是台北價值，而普世價值就是「民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢、永續經營」，這才是他相信的一些價值，「所以即使面對這4個月當中的紛紛擾擾，我還是沒改變我心中信念」。

柯文哲回憶道，自己十年前經歷過台大愛滋事件，事情發生之後，曾有人問「如果重來一遍，要不要等系統更完整再上線？」但他反對，因為這已經讓5000多個人有機會獲得新生命，「我認為在這世界上，我們還是能秉持一個善念，努力去做，不要因為遇到小小錯就從此變憤世嫉俗。」

柯文哲強調，在面對此案子，自己還是相信公務員，認為公務員不會故意去做違法的事情，更何況一堆公務員一路公文簽上來，怎麼會故意做違法的事情？「我們要相信人類的善良，我很擔心經過這個事件之後，公務員以後更不肯做事，這是我比較擔心的。」

柯文哲表示，還是謝謝上蒼給他一個機會，可以停下來讀很多書，也檢視自己的人生，「我覺得我們還是有需要改進的地方，我非常清楚，我不是那種圖利、貪污、會做違法事情，但為什麼鬧成風風雨雨？還是有需要檢討地方。」

柯文哲提到，但不管怎麼樣，最重要的一件事情，「我沒因為這樣而心中充滿仇恨，我最後還是撐過去了。」人有時遇到困境會充滿仇恨，特別是父親狀況不好、躺在醫院的時候，「有一陣子我是真的很氣，不過還好，最後我還是能夠做到『心存善念盡力而為』。」