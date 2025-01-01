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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「你們不放棄，阿北就不放棄」　柯文哲感謝小草：讓我有力量撐過去

▲▼柯文哲辭黨主席 離開中央黨部。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲辭黨主席，並離開中央黨部。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨1日下午進行擴大中央委員會議，黨主席柯文哲宣布請辭，推派立院黨團總召黃國昌接代理黨主席。柯文哲透過直播向支持者說心裡話，談及一輩子最感動一句話是「只要阿北不放棄，我們就不放棄」，但有時要倒過來成「只要你們不放棄，阿北就不會放棄」，在土城看守所很多夜晚，看見路邊舉牌的人，「謝謝你們，因為你們讓我有力量撐過最困難的時候」。

民眾黨於2025年1月1日下午3時在中央黨部台玻大樓召開擴大中央委員會議，柯文哲本人親自主持，據了解，下午3時48分按照黨章第16條規定推舉代理主席，一共推舉2人為黃國昌、林富男，而林富男主動表達退出選舉，扣除掉黃國昌自己的投票權，在場15名委員共14人一致推薦黃國昌接代理黨主席，並正式通過。

柯文哲也於下午4時35分左右透過YouTube「民眾之聲」向支持者喊話。柯文哲先是向支持者說新年快樂，希望新的一年繼續努力，讓台灣可以變更好；另柯文哲也喊話，不要因為他而掀起「退黨潮」，「在此拜託大家，請大家支持民眾黨，特別是支持柯文哲的人，更要支持民眾黨，拜託大家了！」

柯文哲也說，要跟大家說一些心裡話，事實上在交保當天也講了，整個過程中被提訊大概十幾次，還記得有一次從早上8點問到晚上8點，自己想說以前可以騎一日北高、一日雙塔，沒想到這天審訊讓他身心耗竭，「在被送回台北看守所時，我還記得那天下雨晚上8點多，竟然在土城看守所外的馬路上，還有人舉牌。」

▲▼民眾黨主席柯文哲辭去黨主席與小草喊話。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

▲民眾黨主席柯文哲辭去黨主席與小草喊話。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

柯文哲指出，自己以前曾說過，這一輩子讓他最感動的一句話是「只要阿北不放棄，我們就不放棄」，但是其實有時這句話要倒過來，「只要你們不放棄，阿北就不會放棄。」

「在很多這種夜晚，我被送回土城看守所時，看到路邊舉牌的人，謝謝你們，雖然我不知道你們名字，但是因為你們讓我有力量撐過最困難的時候。」柯文哲說，在土城看守所時，也有很多年輕朋友會喊「阿北加油」或偷偷做手勢，因為不能夠隨便出聲，「非常謝謝大家支持，也因為大家支持，才能夠撐過最艱難的時候。」

柯文哲強調，還是謝謝上蒼給他一個機會，可以停下來讀很多書，也檢視自己的人生，「我覺得我們還是有需要改進的地方，我非常清楚，我不是那種圖利、貪污、會做違法事情，但為什麼鬧成風風雨雨？還是有需要檢討地方。」

柯文哲提及，但不管怎麼樣，最重要的一件事情，「我沒因為這樣而心中充滿仇恨，我最後還是撐過去了。」人有時遇到困境會充滿仇恨，特別是父親狀況不好、躺在醫院的時候，「有一陣子我是真的很氣，不過還好，最後我還是能夠做到『心存善念盡力而為』。」

最後，柯文哲喊話，「我沒有放棄，也拜託大家不要放棄，特別是支持我的人，千萬不要什麼『退黨潮』，請大家繼續支持民眾黨，還有更重要的是請大家跟我一樣，心存善念盡力而為，相信正面力量才能讓台灣更好！」

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