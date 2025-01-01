百名「非小草」集結台中！　柯美蘭低調現身持「8字標語」抗議

▲柯文哲胞妹柯美蘭今日現身台中，低調參與遊行活動。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

今日由美好台灣小草推廣協會主辦，於台中市草悟道集結遊行，一路走到秋紅谷公園，現場約百人參加，但刻意去除「柯文哲、民眾黨」元素，稱過程中也未提及「司法迫害」，強調現場民眾「非小草是公民」。而柯文哲妹妹柯美蘭也低調現身，手持「檢調濫權、監院瀆職」字卡合影，拒絕受訪。不過，實際觀察，現場群眾大部分是柯文哲及民眾黨的支持者，過程中也有人提出「不看鏡週刊」等訴求。

柯文哲起訴當天，就有傳聞小草要在台中集結抗議，要求「放人」，但柯文哲已經交保，海報又緊急改為「時事標語」。實際觀察，今日約百人到場，手持國旗，抗議標語，上頭多是「反戒嚴」、「反霸凌」、「挺警消」，與柯文哲案有連結的則有「檢媒一體」、「黨檢調一體」、「反假新聞」等標語。

▲▼今日約百人參與活動，行走3公里抗議，但強調「非小草」，而是公民抗議時事。（圖／記者許權毅攝）



活動於今日14時起，在西區草悟道與台灣大道集結，一路往秋紅谷行徑，整體路線約3公里左右，警方也派出約2、30警力到場。於路口停等時，參與民眾紛紛拿起標語朝向車陣，呼喊口號抗議，如「喊著民主、霸凌下屬」。

▲柯美蘭（前排左三）蹲坐在地上，手持8字標語。（圖／記者許權毅攝）



最後16時左右，於秋紅谷集結合影，主辦單位卻突然提及「我們今天不是小草，是市民、國民、公民」，今天也不是說「司法迫害」，刻意去除替柯文哲喊聲，原因不得而知，主辦單位也拒絕受訪。

不過讓人意外的是，柯文哲胞妹柯美蘭意外現身，戴著國旗口罩坐在合影第一排，手上則拿著「檢調濫權、監院瀆職」字卡，原本現場民眾都不知道，還是主辦單位在要結束時介紹，眾人發現是柯美蘭本人，才響起掌聲。

媒體上前詢問柯美蘭今日是特地前來參加？不過僅說「今天不方便」等語，隨即被主辦單位擋開，不讓媒體繼續詢問，準備搭車前往高鐵站離開台中。