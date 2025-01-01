飛機「斷尾」成活命關鍵！濟航爆炸2空服員倖存　安全帶繫到胸口

▲ 2名倖存空服員都在機尾尋獲。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州航空7C2216班機空難造成179人罹難，僅2名空服員奇蹟生還。韓媒分析，兩人當時坐在機尾的空服員用折疊座椅，以及安全帶都是可能的倖存關鍵。

《韓聯社》報導，據國土交通部及航空業界人士透露，失事客機上有175名乘客及6名機組員，其中僅2名空服員生還，在機尾被發現，其餘179人則不幸身亡。

事故機型為波音737-800，通常降落時會有2名空服員坐在前方緊急出口的空服椅（Jump seat），另外2人則坐在後方緊急出口空服椅。空服椅主要設置於艙門邊或廚房（Galley），一旁有緊急安全裝備，空服員有時也會因機型與結構不同，坐在廚房的空服椅準備降落。

但據曾搭乘濟州航空曼谷飛務安航班的乘客說法，降落時空服員都是坐在緊急出口旁，面向乘客的空服椅。而空服椅安全帶設計與乘客座位安全帶不同，非僅繫在腰部，而是繫到胸部。

推測倖存空服員當時可能不是在機身最後方，而是坐在機尾緊急出口的空服椅。消防員聽見有人喊「救命」後進入機體內部，在機尾靠近緊急出口處發現33歲男性空服員呈現站姿，25歲女性空服員則受困倒塌的金屬櫃下方。當時兩人意識微弱，僅女性空服員可開口說話，向消防當局描述，「冒出很大的濃煙，聽到砰的一聲爆炸聲。」

據美國聯邦航空總署（FAA）等，事故發生時機尾乘客生存率高出15%，但因事故類型非常多元，各區域座位安全性很難平均。

就這起空難來說，飛機與水泥牆正面碰撞或墜機狀況下，衝擊力道會集中在機體前半部，但若引擎或機身起火可能向尾部延燒，而發生爆炸時，油箱所在的機翼部分影響最大。這起事故則是因輪子未放下，以機腹著陸衝撞水泥牆過程中尾部斷裂，因此免於爆炸。