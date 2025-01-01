南韓濟州航空179死　機場鐵絲網掛滿哀悼信：謝謝機師奮戰到最後

▲南韓空難179死，機場鐵絲網掛滿哀悼信，「謝謝機師奮戰到最後」。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓濟州航空7C2216客機29日降落務安國際機場時，降落失敗撞上跑道尾端的土牆後爆炸，造成179人死亡、僅2人倖存。事件發生後，有許多民眾在機場跑道周邊的鐵絲網放置信件、花束哀悼死者，其中有一封信疑似是機師的兄弟所寫，想告訴機師「你已經盡力了，希望你在另一個世界過得幸福」。

根據韓聯社報導，濟州航空7C2216航班空難發生後的第三天，全羅南道務安國際機場跑道周圍的鐵絲網前，出現了許多紀念罹難者的信件以及供品，除了有替罹難者感到悲傷、遺憾外，也有人感激機組人員奮戰到最後一刻，有人寫下「我衷心感謝盡最大努力拯救乘客的機長、副駕駛和空服員們！」

值得一提的是，其中有一封信疑似是機師的兄弟所寫，信件中寫著「想到他一人孤軍奮戰，我的心就碎了」、「你已經做得很好了，足夠了，希望你在另一個世界過得幸福，謝謝你，我很抱歉，我的兄弟」。

▲民眾在跑道外的鐵絲網寫信、獻花哀悼。（圖／路透社）

事件發生至今，南韓警消仍在周邊尋找罹難者的遺骸或遺物，同時進行身分識別。航空鐵路事故調查委員會派遣11名調查官，聯同8名來自美國的調查人員也已經進行全面調查，包含釐清起落架為何沒放下、跑道末端混凝土牆設計是否加劇傷亡，定位儀安裝位置是否合理等。