濟州航空179名死者身分確認完畢！　家屬跨年在機場捧遺照痛哭

▲濟州航空迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空一架波音客機2024年12月29日從泰國曼谷飛往務安，豈料降落時卻疑似遭遇鳥擊導起落架故障，重飛迫降衝出跑道撞向尾端的混凝土牆後爆炸，造成只有2名空服員生還、179人慘死的悲劇。如今，南韓政府已經完成部分驗屍工作，正式確認179名死者身分與遺體比對，預計會將遺體歸還給家屬。

根據《韓聯社》，南韓中央災難安全對策本部今（1）日在「濟州航空客機事故狀況報告」指出，上午6時已經透過驗屍正式完成179名罹難者的身分比對，至於前一天（29日）尚未完成身分比對的5具遺體，由於屍體毀損程度嚴重，導致身分比對工作一度延誤。

在所有罹難者當中，有4到5人的屍體毀損程度極為嚴重，因此當局再度展開DNA鑑定工作，才終於正式確定遺體身分，目前只剩下由家屬確認死者身分的程序。目前國立科學搜查研究院、警方正透過DNA鑑定等方式，針對身分不明的屍塊（身體部位）以及已確認身分之遺體進行比對，在完成相關程序後，將會詢問家屬是否須交還屍體。

▲▼務安機場開放家屬前往空難現場悼念，有人捧著遺照痛哭失聲，也有人帶著孩子送上簡單供品悼念。（圖／達志影像）

從昨（31）日至今日已完成82名死者的DNA比對分析，預計至明（2）日將會完成其他65具遺體的比對作業。目前已經將11名罹難者的遺體轉交給家屬，除了有一人來自首爾，其他10人已安置在光州市與全羅南道的殯儀館，其中有5名死者已由家屬進入喪禮程序。

當局預計在1日以前，將40至50具遺體進行分類後通報家屬。至於家屬在收到遺體後，是否提早投入喪禮程序、亦或是和其他罹難者進行聯合公葬，則將在之後做出決定，並正式踏上相關程序。

由於飛機失事現場屬於管制區域，禁止一般人士進入，因此家屬們只能待在務安國際機場的等候室哀悼。不過，務安機場與正府當局在和死者家屬展開協商後，決定於1日開放家屬前往事故現場悼念。同時，務安機場各處提供換洗內衣、襪子、生活用品、泡麵、巧克力派，也有義工提供清潔打掃服務。

▲家屬帶著孩子前往務安機場焚香所悼念空難死者。（圖／達志影像）

死者家屬們前往務安機場內設置的焚香所（簡易靈堂），將年糕湯（韓國人過年會吃年糕湯）、水果等供品放上供桌。另外，務安機場內也開設心理創傷諮詢中心，讓死者家屬們能夠撫平內心傷痛，並提供專門的心理治療服務。自從空難以後，部分家屬們因過於悲傷而滴水不進，因此現場提供家屬施打點滴。

無法承受白髮人送黑髮人之痛，事故現場設置的簡易帳棚響遍家屬們哀慟的哭喊聲，「不是答應好，直到爸媽（我們）死前，都會永遠在一起嗎？拜託告訴我，這是一場夢，我真的無法接受！」

現場一名男子則是被迫在一夜之間送走妻子，如今只有就讀高中的兒子、女兒陪伴。他表示，「每逢周末，我和老婆就會一起打高爾夫球、上教堂，夫妻關係真的很好。不過，在準備迎向新年之際，卻被迫與老婆天人永隔。小孩們必須用功讀書、準備考試，我把他們留在家，不讓他們來。」

家屬們痛徹心扉表示，如今新年到來對他們而言已毫無任何意義，因為他們的時間早就停留在2024年12月29日空難發生的前一刻。