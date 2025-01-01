　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

濟州航空179名死者身分確認完畢　家屬跨年在機場捧遺照痛哭

▲▼濟州航空迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透）

▲濟州航空迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空一架波音客機2024年12月29日從泰國曼谷飛往務安，豈料降落時卻疑似遭遇鳥擊導起落架故障，重飛迫降衝出跑道撞向尾端的混凝土牆後爆炸，造成只有2名空服員生還、179人慘死的悲劇。如今，南韓政府已經完成部分驗屍工作，正式確認179名死者身分與遺體比對，預計會將遺體歸還給家屬。

根據《韓聯社》，南韓中央災難安全對策本部今（1）日在「濟州航空客機事故狀況報告」指出，上午6時已經透過驗屍正式完成179名罹難者的身分比對，至於前一天（29日）尚未完成身分比對的5具遺體，由於屍體毀損程度嚴重，導致身分比對工作一度延誤。

在所有罹難者當中，有4到5人的屍體毀損程度極為嚴重，因此當局再度展開DNA鑑定工作，才終於正式確定遺體身分，目前只剩下由家屬確認死者身分的程序。目前國立科學搜查研究院、警方正透過DNA鑑定等方式，針對身分不明的屍塊（身體部位）以及已確認身分之遺體進行比對，在完成相關程序後，將會詢問家屬是否須交還屍體。

▲▼務安機場開放家屬前往空難現場悼念，有人抱著遺照痛哭失聲，也有人帶著孩子送上簡單供品悼念。（圖／達志影像）

▲▼務安機場開放家屬前往空難現場悼念，有人捧著遺照痛哭失聲，也有人帶著孩子送上簡單供品悼念。（圖／達志影像）

▲▼務安機場開放家屬前往空難現場悼念，有人抱著遺照痛哭失聲，也有人帶著孩子送上簡單供品悼念。（圖／達志影像）

從昨（31）日至今日已完成82名死者的DNA比對分析，預計至明（2）日將會完成其他65具遺體的比對作業。目前已經將11名罹難者的遺體轉交給家屬，除了有一人來自首爾，其他10人已安置在光州市與全羅南道的殯儀館，其中有5名死者已由家屬進入喪禮程序。

當局預計在1日以前，將40至50具遺體進行分類後通報家屬。至於家屬在收到遺體後，是否提早投入喪禮程序、亦或是和其他罹難者進行聯合公葬，則將在之後做出決定，並正式踏上相關程序。

由於飛機失事現場屬於管制區域，禁止一般人士進入，因此家屬們只能待在務安國際機場的等候室哀悼。不過，務安機場與正府當局在和死者家屬展開協商後，決定於1日開放家屬前往事故現場悼念。同時，務安機場各處提供換洗內衣、襪子、生活用品、泡麵、巧克力派，也有義工提供清潔打掃服務。

▲▼家屬帶著孩子前往務安機場焚香所悼念空難死者。（圖／達志影像）

▲家屬帶著孩子前往務安機場焚香所悼念空難死者。（圖／達志影像）

死者家屬們前往務安機場內設置的焚香所（簡易靈堂），將年糕湯（韓國人過年會吃年糕湯）、水果等供品放上供桌。另外，務安機場內也開設心理創傷諮詢中心，讓死者家屬們能夠撫平內心傷痛，並提供專門的心理治療服務。自從空難以後，部分家屬們因過於悲傷而滴水不進，因此現場提供家屬施打點滴。

無法承受白髮人送黑髮人之痛，事故現場設置的簡易帳棚響遍家屬們哀慟的哭喊聲，「不是答應好，直到爸媽（我們）死前，都會永遠在一起嗎？拜託告訴我，這是一場夢，我真的無法接受！」

現場一名男子則是被迫在一夜之間送走妻子，如今只有就讀高中的兒子、女兒陪伴。他表示，「每逢周末，我和老婆就會一起打高爾夫球、上教堂，夫妻關係真的很好。不過，在準備迎向新年之際，卻被迫與老婆天人永隔。小孩們必須用功讀書、準備考試，我把他們留在家，不讓他們來。」

家屬們痛徹心扉表示，如今新年到來對他們而言已毫無任何意義，因為他們的時間早就停留在2024年12月29日空難發生的前一刻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
又有飛機出事！　美283人客機宣布緊急狀態返航
濟州航空179名死者身分確認完畢！　家屬跨年在機場捧遺照痛哭
跨完年搭捷運！　妹子驚「身邊都不是台灣人」
伍佰唱陸跨年慘變「白臉鬼娃」！大螢幕畫面太嚇人　全場傻眼
王齊麟跨年「出賣未婚妻0修圖照」！　陳詩媛生氣了
醫突嘆「很多人過不了這個年」　淚揭急診3案：這是人生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

又有飛機出事！美283人客機「駕駛艙冒煙」　宣布緊急狀態急返航

濟州航空179名死者身分確認完畢　家屬跨年在機場捧遺照痛哭

紐約地鐵內縱火！男冷血看女乘客「睡夢中活活燒死」　無辜女身份曝

辛巴威正式廢除死刑！　約60名死囚「減刑為監禁」

東歐陷困境！烏克蘭拒讓俄羅斯天然氣借道　摩爾多瓦進入緊急狀態

金正恩帶女兒出席平壤跨年　狂播洗腦神曲《親切的父親》高喊萬歲

喬治亞州法官「頭部中彈」陳屍法庭！　任期最後一天輕生亡

LIVE／紐約時報廣場「跨年降球」迎2025　百萬人齊聚狂歡

莫名頭痛嘔吐！MRI檢查以為長腫瘤　竟是「寄生蟲」入侵腦部

濟航空難179死！　飛安專家批「禍首就是水泥牆」：不該在那裡

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

炎亞綸現身台南跨年　驚喜合唱蔡黃汝！

安心亞爆乳馬甲裝「幫你呼呼」辣翻　「一字馬.M字腿」13分鐘組曲開全Mic

火焚折屍塞 #冰櫃 ！ 主嫌落網嗆記者：關你屁事啊

女買拖把二度退貨被拒 #大東夜市 咆哮警強制送醫 #台南

被副駕妻碎念不認路 老公使用鴨制大絕招

又有飛機出事！美283人客機「駕駛艙冒煙」　宣布緊急狀態急返航

濟州航空179名死者身分確認完畢　家屬跨年在機場捧遺照痛哭

紐約地鐵內縱火！男冷血看女乘客「睡夢中活活燒死」　無辜女身份曝

辛巴威正式廢除死刑！　約60名死囚「減刑為監禁」

東歐陷困境！烏克蘭拒讓俄羅斯天然氣借道　摩爾多瓦進入緊急狀態

金正恩帶女兒出席平壤跨年　狂播洗腦神曲《親切的父親》高喊萬歲

喬治亞州法官「頭部中彈」陳屍法庭！　任期最後一天輕生亡

LIVE／紐約時報廣場「跨年降球」迎2025　百萬人齊聚狂歡

莫名頭痛嘔吐！MRI檢查以為長腫瘤　竟是「寄生蟲」入侵腦部

濟航空難179死！　飛安專家批「禍首就是水泥牆」：不該在那裡

濟州航空空難「女星摯友是罹難者」！事發前才見過面　哀痛道別惹鼻酸

黃國昌接民眾黨代理黨主席？　林富男讚「本黨之寶」：拭目以待

又有飛機出事！美283人客機「駕駛艙冒煙」　宣布緊急狀態急返航

樂天女孩副隊長「突大動作宣布改名」！張雅涵揭背後寓意：新的開始

金門小三通旅客飆破130萬人次！　今年可望恢復疫前水準

華航女空服員「俐落褲裝新制服」亮相　空地勤讚：更有安全感

港媒：2025年中國最大挑戰來自美國

九州宮崎縣秘境自由行！划船漫遊絕美峽谷、置身17米瀑布旁太震撼

濟州航空179名死者身分確認完畢　家屬跨年在機場捧遺照痛哭

日本獼猴抱團取暖抵抗嚴寒　300隻依偎變成一球球「雪猴糰子」

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

國際熱門新聞

泳池邊穿比基尼日光浴　女下秒遭子彈擊頭

空難坐機尾能保命？資深機長曝真相

零件有問題　機長「拒飛」被重罰

房內藥袋掉滿地！懷孕7月女面朝地神秘死亡

男滑手機遭推落軌　下秒列車進站直接輾過

韓國貢茶要員工「墜機先通知主管」　公司道歉

俄軍事機密文件曝：若與北約開戰擬打擊日韓

手機放床頭充電爆炸　恐怖燒傷照曝

網購遇詐騙！女祭「1神招」騙子嚇爆秒還錢

LIVE／紐約時報廣場「跨年降球」迎2025

基輔：烏克蘭無人艇首次摧毀俄羅斯直升機

阿茲海默症婦人失蹤2年　靠Google地圖解謎

南韓空難179死　機場鐵絲網掛滿哀悼信

美2客機險跑道相撞　塔台急喊：停、停、停

更多熱門

相關新聞

金正恩帶女兒跨年　播洗腦曲《親切的父親》

金正恩帶女兒跨年　播洗腦曲《親切的父親》

北韓（朝鮮）迎來2025年！此次北韓在首都平壤5月1日競技場主辦跨年活動，其最高領導人金正恩、女兒金主愛一同現身，內閣重要官員也跟著出席，場上響起讚揚金正恩的流行歌曲《親切的父親》，台下觀眾也跟著呼喊「萬歲」，美麗的煙火點綴平壤的夜空。

公搜處：尹錫悅「逮捕令」將在1周內執行

公搜處：尹錫悅「逮捕令」將在1周內執行

南韓總統府高級幕僚「集體請辭」！

南韓總統府高級幕僚「集體請辭」！

川普2.0震撼來襲　全球中央看政經新變局

川普2.0震撼來襲　全球中央看政經新變局

金正恩視察海岸旅遊區建設　料廣泛重開邊界

金正恩視察海岸旅遊區建設　料廣泛重開邊界

關鍵字：

日韓要聞南韓濟州航空務安國際機場空難遺體DNA

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊

趙露思「走路搖晃站不穩」復健畫面曝！

恭喜！　5生肖2025旺爆

元旦奪命車禍！28歲男自撞「鋼管插喉」當場慘死

鄭家純醫生老公「首露臉」！

等101煙火！一群人「全拍錯棟」ICU醫笑翻

政論漫畫家魚夫肝癌過世　發現時已末期

陸跨年眾女星大唱中文版〈APT.〉挨批難聽

王瞳爆祕戀小2歲金曲才子「五官神似艾成」

新莊16歲少年跨年夜墜樓亡

是元介宣布結婚套牢圈外女友　「1314發文時間」超閃

妻小睡休息竟猝死痴情夫悲痛　台中警送暖

急凍5天！　下波強冷空氣時間曝

快訊／台中跨年晚會突傳緊急通報！

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸

更多

最夯影音

更多

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面