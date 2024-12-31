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為何迫降沒放起落架？　韓政府改口揭「可能原因」：2引擎都故障

▲▼濟州航空波音客機29日上午衝撞務安機場跑道尾端的混凝土牆，牆上設有協助飛機降落的儀器降落系統。（圖／達志影像）

▲ 濟州航空客機失事，撞上混凝土牆爆炸。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓29日發生濟州航空7C2216班機179死空難，事發的務安機場預計關閉至明年1月7日，進行善後與調查。鳥擊狀況、跑道末端為何建造水泥牆及飛機起落架與襟翼未能打開的原因仍有待釐清，政府國土交通部稍早對此首度透露，若2顆引擎都發生故障，確實可能影響起落架運作。

綜合《韓聯社》及《每日新聞》，國土交通部31日上午在空難應對記者會上，一改29日事發當天稱「引擎故障與起落架故障通常不會互相連動」的立場，改口稱若2顆引擎皆發生故障，「液壓系統可能出現異常，也可能影響起落架啟動」，但在上述所有故障發生的情況下，仍有可手動操作的推桿。

針對跑道末端被指加劇傷亡的的混凝土牆，航空政策室長朱鐘浣說明，定位儀（localizer）最初設計時就包含下方的水泥土墩底座，去年進行改良工程時為增強安全性，才在上方加設30公分頂板加固，目前無法斷言因這起空難改變土墩形態的可能性，將根據調查結果進行討論。

至於為何選用水泥，朱鐘浣稱是為使底座不受風雨影響，且因水泥牆位置在跑道末端安全距離以外，判斷建材不受到限制。

務安機場跑道預計關閉至明年1月7日凌晨5時，可能根據善後情形變動。針對目前調查進度，航空鐵路事故調查委員會11名事故調查官及8名美國聯合調查人員已抵達機場，正讀取黑盒子之一的座艙語音紀錄器（CVR）資料，而飛航資料紀錄器（FDR）因外部部分受損，內部資料仍需進一步技術研究。

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