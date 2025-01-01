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空難「坐機尾」生存率最高？資深機長曝真相

▲▼ 南韓濟州航空波音客機29日在務安機場墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈薩克、南韓空難「倖存者都在機尾」，資深機長直言「只是巧合」。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓濟州航空編號7C2216客機29日墜毀，造成179人死亡悲劇，只有2名空服員倖存，由於2名倖存者都坐在機尾，讓「機尾是否是飛機最安全的位置」引發討論，有資深機師認為機尾「確實比較安全」，但也有機師指出，沒有直接證據能證明，哪區的座位比較安全，具體仍要看飛機失事時的狀態。

南韓消防人員表示，7C2216客機墜毀後，他們立刻趕到現場滅火、搜尋可能的生還者，當時聽到機尾傳來呼救聲，隨即發現33歲男性空服員受傷，接著在附近找到另一名被倒塌金屬櫃壓住的25歲女性空服員。全羅南道消防本部31日指出，當時2名空服員剛好坐在機尾，因為衝撞造成機尾脫落才得以生還。

由於2名倖存者都坐在機尾，讓「機尾是否是飛機最安全的位置」引發網友熱議討論。事件發生後，擁有17年機師資歷的網紅「型男機長瘋狂詹姆士」專門發布影片分析事故，過程中也再次強調自己的觀點，就是選擇座位時應盡量選擇最後一排，「挑最後一排坐就對了，哪一次騙過你們！」

▲▼濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

▲▼ 亞塞拜然航空J2-8243班機25日墜毀哈薩克。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國資深機師認為，亞塞拜然航空、濟州航空失事，倖存者大多在機尾，其實只是巧合。（圖／路透）

根據《極目新聞》報導，《時代》雜誌曾針對同時擁有倖存者、罹難者的空難事件進行分析，發現後排中間座位的空難死亡率只有28％，中間跟前排分別是39%、38％，從數據上看後排座位確實相對安全，原因可能是飛機前部、中部在墜機時會吸收大部分能量。

不過許多航空領域的專業人士認為，空難事故的隨機性太強，飛機撞擊角度或姿勢，是否發生火災等，都會影響人員傷亡。中國資深機長陳建國指出，亞塞拜然航空、濟州航空失事，倖存者大多在機尾，其實只是一個巧合，沒有直接證據能證明，後排座位比較安全或生還率一定比較高，還是要看飛機失事時的狀態。

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