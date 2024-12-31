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機場鋪設EMAS很重要！美前副總統彭斯「躲過死劫」　挽救15起悲劇

▲▼ 南韓濟州航空波音客機29日在務安機場墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲濟州航空波音客機29日在南韓務安機場迫降，衝出跑道撞上混凝土牆後爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空29日上午從泰國曼谷飛往南韓務安，豈料在降落時疑似因遭遇鳥襲，導致起落架和襟翼失靈，在無法減速的狀態下迫降，最後衝出跑道撞上混凝土牆爆炸，導致179人慘死。對此，美國前國家運輸安全委員會主席薩姆瓦爾特（Robert Sumwalt）感嘆，若務安機場鋪設EMAS（特性材料攔阻系統），可能會有不同的結果。

根據韓媒《朝鮮日報》，現年68歲的薩姆瓦爾特同時也是知名飛行員和專家，過去也曾擔任舊型波音737客機機長長達10年，他形容此次濟州航空務安機場空難是一場「非常悲劇性的慘痛事故」，表示當他看到飛機迫降後衝出跑道、撞上混凝土牆時，腦海中就馬上浮現一個想法，「難道務安機場沒有EMAS嗎？」

所謂「特性材料攔阻系統」（EMAS），又被稱為攔阻床，是一種使用特性材料建造而成的路面，用來降低飛機衝出跑道的風險，目前在技術上使用很多輕便、可被飛機重量壓碎的混凝土方塊，能夠停下一架因沒有充足空餘空間當作標準跑道安全區域（RSA）而衝出跑道的飛機。

美國聯邦航空總署（FAA）規定，若是商業用機場跑道兩側尾端缺乏長達300公尺以上的安全區域（無道路、海邊、建築物阻礙的區域），則應該設置EMAS做為能夠有效讓飛機減速的替代方案。據悉，務安國際機場跑道尾端至混凝土牆的距離為251公尺。

薩姆瓦爾特表示，當他看到務安機場的事故，便想起8年前美國時任副總統彭斯（Mike Pence）曾因為EMAS而躲過一劫。

▲▼美國前副總統彭斯2016年10月搭乘美國東方航空，該架波音737-700迫降時以時速65公里的速度進入EMAS區域。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前副總統彭斯2016年10月搭乘美國東方航空，該架波音737-700迫降時以時速65公里的速度進入EMAS區域。（圖／達志影像／美聯社）

2016年10月27日，彭斯從愛荷華州搭乘美國東方航空班機前往紐約，該架波音737-700準備在紐約降落時，飛越跑道1260公尺後才落地，剩下800公尺的跑道完全不夠緩衝，飛機落地16秒衝出跑道，以時速65公里的速度進入EMAS區域，滑行50公尺就順利停下。

報導指出，美國聯邦航空總署從1990年代起開始研發並使用EMAS技術，使用對象是建造於都會區或市中心的機場，以及無法取得足夠緩衝地帶的老舊機場，能夠有效讓衝出跑道的飛機減速停下。國際民用航空組織（ICAO）統計資料顯示，EMAS至今已經成功阻止15起事故。

對於南韓政府初步研判「鳥擊」引發該架客機引擎故障、起落架失靈，薩姆瓦爾特評論道，「雖然可能是其中一項原因，但這絕不可能是釀成悲劇的最關鍵因素。我曾經擔任機長駕駛舊型波音737長達十年，但始終無法理解鳥擊究竟如何讓起落架失靈。」

薩姆瓦爾特表示，「從事發影像來看，不僅起落架已經失靈，該架客機甚至連襟翼也無法順利啟動。雖然我不想妄下定論，但除了鳥類衝撞飛機引擎，其實該架飛機的起落架、襟翼可能早就出現其他問題。」

據悉，美國至今已在500座機場、1000條跑道設置EMAS；至於南韓則是尚未有機場設置EMAS，而預定2025年完工的鬱陵機場曾一度考慮設置；而台灣（松山機場）、日本（羽田機場）也有設置EMAS。

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