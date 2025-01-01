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川普對兩岸「雙向訛詐」　學者：陸須應對「驚濤駭浪」

▲東南衛視播出跨年特別節目「思享2025」。（圖／翻攝自東南衛視）

▲東南衛視播出跨年特別節目「思享2025」。（圖／翻攝自東南衛視，下同）

記者陳冠宇／北京報導

川普回鍋白宮，為美中台關係帶來新變數。大陸學者認為，川普正在對台灣與大陸玩一種「雙向訛詐」的策略，大陸能做的就是底線思維、極限思維，做好萬全準備，以應對「驚濤駭浪」。

福建東南衛視、海峽衛視昨天（12月31日）晚間播出跨年特別節目「思享2025」，邀請中國社科院台灣研究所所長朱衛東、廈門大學台灣研究院院長李鵬，以及前立委雷倩、郭正亮、蔡正元共同討論兩岸關係。

對於川普即將上台，朱衛東表示，川普最核心、最有意思的就是「交易」二字，現在川普在玩一種「雙向訛詐」的策略，一方面跟大陸做交易，另一方面也要跟台灣做交易。

李鵬也同意「雙向訛詐」的看法，且除了訛詐之外還有恐嚇：對台灣訛詐、對大陸恐嚇；但是，大陸不會有任何的妥協與讓步。他說，在中美激烈競爭背景下，大陸能做的就是底線思維、極限思維，做好萬全準備，應對一切的「驚濤駭浪」。

▲▼東南衛視播出跨年特別節目「思享2025」。（圖／翻攝自東南衛視）

▲▼朱衛東、李鵬上節目談兩岸關係。

▲▼東南衛視播出跨年特別節目「思享2025」。（圖／翻攝自東南衛視）

談及賴清德時，李鵬表示，賴清德在進行一種可操之在我、內造化的台獨；賴清德就職講話說「台灣是世界的台灣」，是希望藉此把「台灣問題」塑造成是國際爭端，並解構中國大陸解決「台灣問題」的合理性、合法性、正當性。

朱衛東則提到，賴清德在台灣內部「洗滌人心」，特別是在歷史文化層面上加大去中國化，通過「灌輸的」民意跟大陸對抗；對大陸來講，要通過大量的交流，通過展示統一的好處、台獨的害處，來真正的「教育」、引導台灣老百姓，通過歷史文化塑造一種兩岸榮辱與共、命運與共、利益與共的命運共同體意識。

李鵬還提到，大陸不是不會打、不敢打，而是不想打、不願意打；和平統一是大陸的第一選擇，非和平方式是在不得已情況下的最後選擇，大陸有足夠的信心、耐心來爭取和平統一的前景。

但是李鵬緊接著強調，這並不意味著大陸「負責任的容忍」就是一種軟弱；如果賴清德持續進行「台獨分裂活動」，「我相信大陸一定會該出手的就出手」。

▼節目中，主持人面前放著「台灣當歸奶茶」。

▲▼東南衛視播出跨年特別節目「思享2025」。（圖／翻攝自東南衛視）

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