兩岸官員：習近平新年談話擬談「融台」　再提「三個認同」論調

▲中國國家主席習近平。（圖／翻攝新華社）



記者陶本和／台北報導

中國國家主席習近平依往例會在31日晚間7點發表談話，台灣的兩岸事務高層官員下午受訪時表示，評估其對內基調不外乎是「萬物回春」，房地產、百業恢復溫度；而對台部分，由於兩三週後，華府就會有新總統上任，敏感之際會不會有強硬談話，也許不會，但會有很多老調重彈，甚至是「一國兩制」的精神試探如先前的台灣方案等，以及希望未來「融台」。另一位官員則評估，習可能會再重提「三個認同」論調。

一位兩岸事務高層官員下午受訪時表示，習近平的講話在今晚七點會聯播，現在應該是已經錄好了；他說，基本上當然不知道內容，但畢竟是新年，還是希望說能有多一點正面內容。

該位官員表示，川普在明年執政後，會對兩岸有影響，會持續掌控風險，中共做法某種程度上，已經做的就不會回頭，這政權就是這樣，好比說演習，在520總統賴清德就職滿一週年，也不會有好臉色。他表示，賴清德的雙十演說後的軍演，這怎麼可能4天就準備好，所以他認為，在重要節日有相關的軍演，已經會是例行公事。

至於習近平今晚的談話內容，另一位官員評估，習近平不外乎會提及國際上，各種變動挑戰很大，而中國是中流砥柱，推進烏克蘭或加薩的和平進程，對內部分，中央經濟工作會議剛開完，就算沒有解決問題，但他知道年底新的一年要來，勢必提及「萬物回春」，房地產跟百業在恢復溫度，強調中國政府的方向是對的。

在對台部分，該位官員說，現在氣氛上，過兩三週後華府就有新的總統要上任，敏感之際會不會有強硬談話，也許不會，但會有很多老調重彈，甚至是「一國兩制」的精神試探如先前的台灣方案等。他認為，更重要是，會持續談反對外來勢力干涉，以及希望未來「融台」，整體結構上，不會超出這塊。

另外一位兩岸事務官員表示，如果有注意到，習近平到平潭一定會有對台談話，都會提到「三個認同」，就是兩岸建構文化認同，推進民族認同，並建構國家認同。

該位官員說，中華文化當然是台灣文化之一，但不是全部，可能是主要一塊，但也有很多其他的文化元素，我們不會否定中華文化在台灣的主流地位，也不會強迫國人要認同特定民族。他說，但第三個「國家認同」，自由民主生活方式不可以當成籌碼交換出去。

該官員表示，新春團拜時候，小年夜是團圓日子，華人重要節慶，相信還是會提「三個認同」，雖然大家都在過春節，不代表都要變成一個國家。他說，美國跟英國都在過感恩節，但也是兩個國家，文化認同跟民族認同都開放，但只能有一個國家，這是不可以接受的。