一貫道事件影響宗教交流？　國台辦批：民進黨政治操弄

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

台灣三名一貫道信眾10月在大陸被捕，迄今仍未獲釋。傳出我方官員強調，若中共不將人釋放，兩岸宗教交流未來可能暫緩。對此，大陸國台辦痛批，「民進黨當局對此事進行政治操弄」，無理阻撓兩岸宗教、民間信仰文化交流。

國台辦此前證實有3位台灣「一貫道」人員涉嫌組織利用會道門破壞法律實施罪被依法逮捕。台灣官員稱，如果大陸不釋放人員，兩岸宗教交流未來可能會暫緩；陸委會說，大陸推動的宗教交流都是「統戰」工具，主管機關會嚴加防範相關審查。

大陸國台辦發言人陳斌華今日於例行記者會上表示，3名台灣居民涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」被廣東省公安機關依法逮捕。有關部門將依法開展案件辦理，依法保障當事人合法權益。

陳斌華批評，「民進黨當局對此事進行政治操弄，掩蓋不了其不擇手段干擾破壞兩岸交流合作的事實」。

陳斌華最後批評，「民進黨當局給兩岸旅遊設置重重障礙，刁難阻攔兩岸城市交流，鼓噪兩岸產業『脫鉤斷鏈』，無理阻撓兩岸宗教、民間信仰文化交流，劣跡斑斑，事實俱在，是兩岸人員往來正常化、交流合作常態化的真正障礙。」

此外，有提體問到，台北市立動物園現在都是雌性貓熊，面臨可能許多辦法繁育下一代的問題。請問大陸方面會否藉由馬英九此行再推動新的貓熊到台灣？

對此，陳斌華並未正面回應，僅稱大貓熊是深受兩岸民眾喜愛的國寶，也是和平友愛的化身。兩岸民心相通，應該共同珍惜維護，增進同胞感情融洽。