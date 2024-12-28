金蛇年國運籤示警　姜太公道場：國際動盪、各政黨要反省

▲陽明山姜太公道場主席羅世新請示金蛇年國運籤。（姜太公道場提供）

文／鏡週刊

農曆年將至，陽明山姜太公道場請示金蛇年國運籤，卜出中卦，姜太公賜予「砍兌」卦，指示金蛇年兩岸關係及國際局勢格外動盪不安，朝野各黨派必須以百姓利益為首要考量，深刻反省克制，否則國內政局衝突、對立將更加嚴重，不但「國不泰、民不安」，更示警兩岸有可能隨時走向戰爭邊緣。

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▲姜太公道場卜出中卦。（姜太公道場提供）

姜太公道場金蛇年國運籤籤詩內容為：「終身不習上，在世卻枉然，輪迴不能免，永落深坑塹」。道場主席羅世新表示，卦辭指出，國運雖有力爭上游之意，可是卻有惡居下流之象。尤其是卦象後兩句「輪迴不能免，永落深坑塹」。需要特別注意，因為深坑塹指的就是地獄，已強烈示警朝野各黨派要克制反省，且要以此卦辭為座右銘，反則就會「下地獄」。

羅世新進一步說明，卦象顯示全球政局持續變化，從川普當選美國總統、俄烏戰爭與中東、南海衝突的持續發展至近期南韓戒嚴事件，皆牽動國際局勢，更連帶影響兩岸關係。世局已較以往更加複雜、險惡，儘管賴清德總統正直認真在治理國家，但朝野各黨派若是繼續互鬥、對抗，民心會更加不安。

羅世新表示，尤其有部分人說一套、做一套，講的是公開透明、勤政愛民愛台灣、重建中華民族的偉大復興與兩岸和平統一。但實際上卻流於口號或是背地裡從事著貪污腐敗或裏應外合的勾當，更會失去民心。再者，全球經濟景氣差，對岸卻持續窮兵黷武，使兩岸關係日趨嚴峻。

羅世新提醒，政治工作者應該要反省檢討，避免讓台海局勢暴露於戰爭的風險之中，一切要以人民利益為優先，努力做到國泰民安為前提。國運籤同時也警告各行各業，壞事不可幹，尤其是詐騙集團，不僅造成民眾財損，更有人因此家破人亡，遲早會得到報應。

羅世新說，姜太公更指示，中華民國成立於1911年，現在執政於台澎金馬；中華人民共和國，成立於1949年，簡稱中國，現在執政於大陸。既然都以「中華」二字命名，「中華」應是兩岸最大公約數，一個中華的分治，是歷史事實，也是現狀，更是天意。不必被一個中國原則阻礙兩岸交流，若能共同接受一個中華的共識原則，兩岸就是兄弟之邦，同屬中華兒女，依此概念，兩岸便能和平共榮發展，可相安一百九十年。一個中華既符合美國的一中政策，也讓不願接受一個中國的台灣，在兩岸關係有新的選項，或許台中美能在其中為兩岸關係找到解方。

姜太公同時指示，在其著名兵書《六韜》有云：「同天下利者，則得天下；擅天下利者，則失天下。」意即共同和人民同享天下利益者，就能得天下；專擅獨攬百姓利益者，就會失去天下。希望不論兩岸各政黨甚或美國政府都能有智慧，以民心為依歸，共謀和平之道，避免戰爭，以得天下長治久安。

除了國運籤話題，姜太公道場也將於大年初一、初八、初十五，舉辦七星燈暨神醫燈大法會，初四也將於「姜太公五路財神殿」舉行補財庫及通天香求財大法會。希望新年國人能得到姜太公及五路財神加持護佑，諸事吉祥。



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