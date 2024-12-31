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習近平新年賀詞談台灣：誰也不能阻擋統一歷史大勢

記者陳冠宇／北京報導

在2024年的最後一天，大陸國家主席習近平照例發表新年賀詞。他在提及台灣時強調，「兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。

央視新聞聯播今（31）日晚間7時播出習近平預錄的2025年新年賀詞。針對港澳台，他表示，「我們將堅定不移貫徹一國兩制方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定。兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢。」

對比去（2024）年新年賀詞涉港澳台部分，習近平當時表示，「要繼續支持香港、澳門發揮自身優勢，在更好融入國家發展大局中保持長期繁榮穩定。祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光。」

▲▼習近平發表2025年新年賀詞。（圖／翻攝自央視）

▲習近平發表2025年新年賀詞。（圖／翻攝自央視）

 談及經濟時，習近平坦言，當前經濟運行面臨一些新情況，有外部環境不確定性的挑戰，有新舊動能轉換的壓力，但這些經過努力是可以克服的。

習近平接著說，「我們從來都是在風雨洗禮中成長、在歷經考驗中壯大，大家要充滿信心」。

談到國際關係，習近平指出，當今世界變亂交織，中國作為負責任大國，積極推動全球治理變革，深化全球南方團結合作。

習近平還說，「中國願同各國一道，做友好合作的踐行者、文明互鑑的推動者、構建人類命運共同體的參與者。」
 

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