立委指財劃法恐延誤台大虎尾院區工程　雲縣府駁：混淆是非

▲雲林縣政府。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

針對民進黨立委劉建國指財劃法修正案恐延誤台大醫院雲林分院虎尾院區二期擴建工程，雲林縣政府今（31）日表示，中央政府113年度超收5,100億，即使撥3,753億給地方，仍有充足財源，而劉建國非旦沒為雲林爭取財源，反而配合中央恫嚇地方，混淆是非，令人遺憾。

雲林縣政府表示，眾所皆知雲林縣庫拮据，且負債累累，包括蘇治芬在縣長任內也支持財劃法修正。反觀劉建國身為雲林縣立委，在財劃法修法過程，不曾為開擴地方財源發聲，修法後卻與中央聯手散播不實訊息，指將排擠國防外交、衛生醫療、社福等相關部門預算，製造社會對立與不安。



雲林縣政府指出，114年度中央政府總預算案歲入編列3兆1,534億元，歲出3兆1,325億元，歲入歲出賸餘達209億元。此外，近來中央稅收連年超收，112年度超收5,237億、113年度超收5,100億，中央從超收稅收撥3,753億給22個縣市，都還上千億在手邊，何來排擠其他預算。



雲林縣政府表示，過去中央長期掌握資源，造成地方缺乏經費改善老舊校舍、農水路及基礎建設等，甚至雲林縣肉品市場改建計畫，到目前經費還遙遙無期，劉建國若能深入瞭解雲林鄉親迫切需要這些建設，就應積極向中央爭取預算，而非幫腔中央說台大雲林分院虎尾院區可能蓋不成，既造成民眾恐慌，也嚴重阻礙各界對雲林發展的信心。中央民代如此言行，絕非地方之福。