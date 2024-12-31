李慧芝給假訊息！民眾黨團要求「撤換發言人」　否則刪政院預算

▲民眾黨團院會前記者會，立委黃國昌、黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

藍白力推的《財劃法》修正案在立法院三讀通過後，行政院發言人李慧芝日前揚言，總預算可能因此要重編，但政院副祕書長李國興、主計長陳淑姿與財政部長莊翠雲30日在立院財委會皆駁斥。立院民眾黨團總召黃國昌31日要求行政院長卓榮泰撤換發言人，否則將刪除行政院發言人事相關預算。

民眾黨團31日上午召開記者會，由總召黃國昌、幹事長麥玉珍、立委黃珊珊、張啓楷、林憶君出席。黃珊珊表示，2024年民進黨不只沒進步，還更落後退步，賴清德2012年、2017年都說要修《財劃法》，結果民進黨執政9年，不僅沒能力提出任何版本，竟還抹黑造謠在野黨，行政院發言人帶頭說謊稱預算要重編，不到一週就被財政部長和主計長打臉。

黃珊珊提及，《財劃法》從1999年精省後整整25年未修，中間還升格六都，行政區劃分和社會經濟環境已經完全不同，分配方式顯然不合時宜；民進黨卻集錢又集權，把地方政府本來可以合理分配、直接取得的財源越縮越小，導致地方政府幾乎沒錢能夠完成地方自治事項。

黃珊珊指出，各縣市的收入來源屬於地方自籌款的部分，不到自己所需預算的三至四成，六都以外甚至許多縣市不到兩成，要高度仰賴中央挹注、嚴重失衡。但民進黨政府造謠死性不改，稱沒有取得共識不可以貿然修法，但民眾黨4月就提出版本、國民黨也有，行政院直到最後一分鐘都沒有提，卓榮泰更稱「現行版本就是最好版本」，只想帶著權力的魔戒不想下放，還造成嚴重對立。

黃珊珊進一步說，行政院被2020年監察院報告打臉「中央編前瞻預算，地方自籌配合款」，但中央沒有考量地方財政，造成地方政府產生挪移預算的排擠現象。地方政府不編配合款就拿不到前瞻預算，不利地方施政、毫無財政紀律；中央還控制一般性與計畫性補助款，造成地方預算不足，連鋪馬路、修校舍的錢都沒有，中央再編8400億前瞻預算來幫地方修道路及校舍，倒果為因。

黃珊珊提及，根據主計總處報告，明年預算將近3.1兆，扣除法定義務支出以外，大約還有7000多億可作為政策性運用，但中央想緊緊扣住，看臉色、看顏色去分，讓地方捉襟見肘，根本不敢有長遠建設。前瞻預算要求地方政府拿出高額配合款，地方政府只好不斷炒地賣地，財政紀律蕩然無存。

黃珊珊批評，不只行政院大搞認知作戰，台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁與台南高雄共14位民進黨立委，不斷跳腳稱修《財劃法》是惡法、拉大南北差距，但表決當天多位民進黨立委提早離開，包括場內叫囂潑水、場外拉鐵欄放青鳥的綠委邱議瑩，以及搭公務車去見吳乃仁的綠委許智傑與綠委邱志偉，還有上週公然造謠預算要重編的李慧芝，都把青鳥騙了。

黃珊珊說，民進黨髮夾彎甩鍋越來越厲害，自己昨（30）在財委會質詢行政院副祕書長，因應財劃法修法，接下來要修《地方制度法》還是相關稅制通則？結果竟只會回答還在研究，民進黨政府不顧人民、與地方政府需求及財政紀律，不要只會覆議還是釋憲，規避應該負的責任。

黃國昌表示，民眾黨本會期通過《財政收支劃分法》、《公益揭弊者保護法》，幫民進黨實現承諾，行政院卻不知反省還成為「造謠機器」，攻擊在野黨，發言人恐嚇人民說如果修法上路，會讓許多福利停擺，預算還要重編，真是「孰可忍，孰不可忍」，要求行政院撤換散播假訊息的李慧芝，否則將會刪除發言人事的預算。