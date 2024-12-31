內政部稱財劃法讓預算減283.5億　國民黨團轟：劉世芳造謠

▲國民黨團召開「內政部 會造謠」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

內政部在30日臉書官網貼文、發梗圖聲稱《財劃法》修正通過後，內政部在明年將至少必須刪減約283.5億元支出（占總額28％），才能勉強打平收支。國民黨團今（31日）召開記者會，嚴正譴責內政部長劉世芳公然造謠、發布假消息，明明30日上午行政院秘書長和主計長在立法院財政委員會澄清，並沒有要重編114年度中央政府總預算，劉竟仍還發佈錯假訊息，呼籲政府停止造謠。

副書記長羅智強認為，內政部臉書貼文有三大謊言，行政院已經澄清沒有要重編預算，劉世芳居然說明年至少要刪除283.5億元，佔總額28%，這是對行政院長卓榮泰不滿嗎？其次，中央與地方財政比為6：4，賴清德過去擔任台南市長也曾說過，要修《財劃法》打破中央集權又集錢的狀況。國民黨團是忠實履行賴清德的意志，劉世芳是要繼續把賴清德打成豬頭嗎？

羅智強說，劉世芳的邏輯很簡單，就是「高官酒肉臭，人民凍死骨」，不惜刪除臉書上7大政策項目，包括「基礎建設」在內。羅智強指出，賴政府光是光電弊案掏空國庫百億元、就業安定基金拿去辦演唱會、裝潢豪華辦公室，最廢的監察院近年預算暴增40%，功能不彰的海基會預算也增加40%。羅智強建議賴政府，把餵養肥貓的糧食吐一點出來，就能餵飽全國老百姓。

藍委洪孟楷表示，有見過造謠的綠委，卻沒看過這麼會造謠的行政官員，還利用官方臉書發造謠文，難道被打臉還不夠嗎？相關委員會對於各行政部門的預算審查，該凍結、刪減的預算幾乎都已經審查完畢，將進入朝野協商階段，內政部昨夜突然發刪減28%的造謠文，所謂何來？存何居心？

內政委員會藍委牛煦庭質疑，行政院秘書長、主計長昨天白天才在財政委員會澄清，並沒有要重編總預算，並期待立法院能夠強力支持114年度總預算盡速通過。一個行政團隊，到底會有多少不同聲音？到底要造多少謠言？簡直令人不可置信。包括內政部預算在內，國民黨立委對行政部門重大政策和地方建設預算，均全力支持，若按照內政部的說法，難道要在第二輪預算協商時，刪減28%讓劉世芳稱心如願？

藍委羅廷瑋表示，內政部不只是壞，而且笨，自己打臉自己也不會看時間。行政院秘書長、主計長在財政委員會已經說明，不會重編114年度中央政府總預算，但內政部國土署昨天還繼續對外宣稱，「《財劃法》修正後將影響租金補貼」2025年的租金補貼如果核定件數達到75萬戶，就會停止受理。

羅廷瑋說，租金補貼經費來自住宅基金，住宅基金除了政府依程序撥補，和基金財產收入以及社會住宅興辦收益等，國土署誇大其影響。羅廷瑋認為，特定的部會、特定的部長，利用臉書官網、機關粉絲專頁造謠，已經有3千多人次分享，假消息持續在擴大中。羅廷瑋合理認為，賴政府會持續透過造謠，替施政失德、無能找藉口。