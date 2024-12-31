　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部稱財劃法讓預算減283.5億　國民黨團轟：劉世芳造謠

▲▼國民黨團召開 內政部 會造謠 記者會 羅智強 洪孟楷 牛煦庭 許宇甄 羅廷瑋出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「內政部 會造謠」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

內政部在30日臉書官網貼文、發梗圖聲稱《財劃法》修正通過後，內政部在明年將至少必須刪減約283.5億元支出（占總額28％），才能勉強打平收支。國民黨團今（31日）召開記者會，嚴正譴責內政部長劉世芳公然造謠、發布假消息，明明30日上午行政院秘書長和主計長在立法院財政委員會澄清，並沒有要重編114年度中央政府總預算，劉竟仍還發佈錯假訊息，呼籲政府停止造謠。

副書記長羅智強認為，內政部臉書貼文有三大謊言，行政院已經澄清沒有要重編預算，劉世芳居然說明年至少要刪除283.5億元，佔總額28%，這是對行政院長卓榮泰不滿嗎？其次，中央與地方財政比為6：4，賴清德過去擔任台南市長也曾說過，要修《財劃法》打破中央集權又集錢的狀況。國民黨團是忠實履行賴清德的意志，劉世芳是要繼續把賴清德打成豬頭嗎？

羅智強說，劉世芳的邏輯很簡單，就是「高官酒肉臭，人民凍死骨」，不惜刪除臉書上7大政策項目，包括「基礎建設」在內。羅智強指出，賴政府光是光電弊案掏空國庫百億元、就業安定基金拿去辦演唱會、裝潢豪華辦公室，最廢的監察院近年預算暴增40%，功能不彰的海基會預算也增加40%。羅智強建議賴政府，把餵養肥貓的糧食吐一點出來，就能餵飽全國老百姓。

藍委洪孟楷表示，有見過造謠的綠委，卻沒看過這麼會造謠的行政官員，還利用官方臉書發造謠文，難道被打臉還不夠嗎？相關委員會對於各行政部門的預算審查，該凍結、刪減的預算幾乎都已經審查完畢，將進入朝野協商階段，內政部昨夜突然發刪減28%的造謠文，所謂何來？存何居心？

▲▼國民黨團召開 內政部 會造謠 記者會 羅智強 洪孟楷 牛煦庭 許宇甄 羅廷瑋出席。（圖／記者屠惠剛攝）

內政委員會藍委牛煦庭質疑，行政院秘書長、主計長昨天白天才在財政委員會澄清，並沒有要重編總預算，並期待立法院能夠強力支持114年度總預算盡速通過。一個行政團隊，到底會有多少不同聲音？到底要造多少謠言？簡直令人不可置信。包括內政部預算在內，國民黨立委對行政部門重大政策和地方建設預算，均全力支持，若按照內政部的說法，難道要在第二輪預算協商時，刪減28%讓劉世芳稱心如願？

藍委羅廷瑋表示，內政部不只是壞，而且笨，自己打臉自己也不會看時間。行政院秘書長、主計長在財政委員會已經說明，不會重編114年度中央政府總預算，但內政部國土署昨天還繼續對外宣稱，「《財劃法》修正後將影響租金補貼」2025年的租金補貼如果核定件數達到75萬戶，就會停止受理。

羅廷瑋說，租金補貼經費來自住宅基金，住宅基金除了政府依程序撥補，和基金財產收入以及社會住宅興辦收益等，國土署誇大其影響。羅廷瑋認為，特定的部會、特定的部長，利用臉書官網、機關粉絲專頁造謠，已經有3千多人次分享，假消息持續在擴大中。羅廷瑋合理認為，賴政府會持續透過造謠，替施政失德、無能找藉口。

▲▼國民黨團召開 內政部 會造謠 記者會 羅智強 洪孟楷 牛煦庭 許宇甄 羅廷瑋出席。（圖／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
金主愛「暴風長高」快超過金正恩！近照曝光
跨年懶人包！「各地晚會卡司、轉播」一次看
快訊／中信兄弟宣布釋出7人！　簽回3人
快訊／林姿妙遭停職　代理縣長公布
朴成焄2度發聲！承認「有儲存AV照」
獨／高中女疑中毒亡！　高大成：一點點就致命
籌7千萬讓柯文哲交保！他嘆「民眾黨全中計」：傻玩政治遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

經濟信心指數均偏低　江啟臣評2024「慮」：民眾感受不到成長

酸國民黨懂法律嗎？　柯建銘：三分之二立委就可罷免韓國瑜

宜縣長林姿妙涉貪遭停職　內政部：副縣長林茂盛代理

憲法訴訟法三讀後送府院　行政院：1月2日將正式提出覆議

分析／藍陷林姿妙接班危機？老派勢力反藍白合　吳宗憲勤跑卡位

快訊／林姿妙涉貪遭停職！　國民黨：全力支持上訴捍衛清白

內政部稱財劃法讓預算減283.5億　國民黨團轟：劉世芳造謠

擴大強制投保範圍！蔣萬安拍板「寶林條款」　防食物中毒求償無門

吳豊山：努力恢復兩岸對話　不過還未看到成績

《就服法》三讀！80歲長者免巴氏量表　郭國文點2問題：胡亂修法

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

【落湯臘腸】遇同款被雷雨淋濕 共患難的兄弟XD

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

經濟信心指數均偏低　江啟臣評2024「慮」：民眾感受不到成長

酸國民黨懂法律嗎？　柯建銘：三分之二立委就可罷免韓國瑜

宜縣長林姿妙涉貪遭停職　內政部：副縣長林茂盛代理

憲法訴訟法三讀後送府院　行政院：1月2日將正式提出覆議

分析／藍陷林姿妙接班危機？老派勢力反藍白合　吳宗憲勤跑卡位

快訊／林姿妙涉貪遭停職！　國民黨：全力支持上訴捍衛清白

內政部稱財劃法讓預算減283.5億　國民黨團轟：劉世芳造謠

擴大強制投保範圍！蔣萬安拍板「寶林條款」　防食物中毒求償無門

吳豊山：努力恢復兩岸對話　不過還未看到成績

《就服法》三讀！80歲長者免巴氏量表　郭國文點2問題：胡亂修法

水豚「長角」扮圓滾滾麋鹿　享受摸摸舒服到閉眼微笑

12強特展搶先看！江國豪推薦最後一球　曾頌恩點名勵志小語

飯店床尾為何鋪「一塊布」？內行人曝用途喊「別碰」：很髒

北市爆麻疹境外移入！衛生局公布足跡「曾搭捷運紅線、北投用餐」

駕照早就被吊銷！富商3度酒駕撞死空少　二審仍判6年8月

雲林斗六糖廠竹創基地施工　張麗善：盼竹創產業導入

急徵「到海外表演」包機票住宿！他喊：朋友赴泰失聯了　截圖瘋傳

看英熙娃娃想到過世奶奶！他衝高雄追《魷魚遊戲》...下場慘了

乳牛貓「半夜送禮」叼玩具給鏟屎官　她看監視器直接融化

台中麗寶跨年施放300秒煙火+燈光秀　金曲歌后領隊開唱

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

政治熱門新聞

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

快訊／《國土計畫法》三讀！　展延至2031年前實施

快訊／80歲長者免巴氏量表！　 立院《就服法》三讀通過

國民黨公布八炯「申請入黨」13秒影片

賴清德追殺柯文哲沒好處！369萬票恨綠營　他：國民黨最想消滅柯

被指證實「WEN」是柯文哲　蔡壁如氣炸嗆要告檢調

八炯揭10萬台灣人領中國身分證　陸委會要嚴查

快訊／林姿妙涉貪遭停職　國民黨發聲了

彰化議員加入民眾黨：為了溫暖柯文哲

黃國昌又咆哮！協商衝找柯建銘　蔡易餘站中間也被狂吼

宜縣長林姿妙涉貪遭停職　內政部：副縣長林茂盛代理

戰八炯「笨」　陳玉珍駁持有中國身分證

快訊／當沖降稅三讀　減半優惠延長至116年底

更多熱門

相關新聞

傅崐萁將連任國民黨團總召！　王鴻薇任書記長、羅智強接首席副書記長

傅崐萁將連任國民黨團總召！　王鴻薇任書記長、羅智強接首席副書記長

立法院國民黨黨團總召與首席副書記長將於明年1月21日改選，今（31日）中午截止參選登記。總召一職僅現任黨團總召傅崐萁登記參選，無人挑戰，因此傅可望連任黨團總召。而首席副書記長參選人，也由傅9月間協調好的立委羅智強登記參選。書記長由現任首席副書記長王鴻薇出任。

內政部稱財劃法衝擊補貼　藍揭事實開嗆

內政部稱財劃法衝擊補貼　藍揭事實開嗆

李慧芝給假訊息　民眾黨團要求撤換

李慧芝給假訊息　民眾黨團要求撤換

立法院緩送財劃法、選罷法　吳思瑤：韓國瑜讓惡例成為慣例

立法院緩送財劃法、選罷法　吳思瑤：韓國瑜讓惡例成為慣例

綠要罷免韓國瑜　藍黨團：還台灣一個平靜

綠要罷免韓國瑜　藍黨團：還台灣一個平靜

關鍵字：

內政部財劃法預算國民黨團劉世芳造謠

讀者迴響

熱門新聞

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫　王大熊、李婉瑜偷情毀婚姻

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

即／淡水客運司機頭部中彈亡！休息室血流滿地

復興空難唯一倖存者！她悚憶墜機前「詭異現象」

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

趙露思遭拖進廁所羞辱2hrs驚恐哭！老闆5年惡行曝

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

涉貪今下午宣判！　林姿妙：原來我是安捏被起訴

超準心測秒讀你的「內心狀態」

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

「橘子」遭通緝第67天　三大系統竟全未刊登

全台下3天！　「降雨高峰」時間曝

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

【落湯臘腸】遇同款被雷雨淋濕 共患難的兄弟XD

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面