內政部稱《財劃法》被迫消減租金補貼　王鴻薇：毋須重編還情勒

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對《財劃法》修正版日前三讀，內政部國土管理署昨表示，明年至少必須刪減約283.5億元支出，占總額28％，且被迫要削減社宅興建與住宅補貼等。國民黨立委王鴻薇今（31日）重批，內政部在沒有重編預算的前提下，情緒勒索國人砍政策。

內政部昨日透過臉書指出，依據地方制度法規定，300億租金補貼、社會住宅包租代管等業務本屬地方自治事項，過去中央衡量各縣市財政狀況不一，透過中央統籌經費及計畫型補助款協助地方推動，因應財劃法修正，後續將採取嚴格控管辦理戶數，2025年補貼核定件數一旦達到75萬戶即會停止受理，後續參照2021年前的租金補貼辦理方式，重新建構中央與地方分擔預算的方式因應。

王鴻薇則說，昨天在立法院財政委員會，自己親自質詢財政部與主計處，由政院秘書長龔明鑫、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲親自確認，「沒有要重編預算」，一切都是行政院發言人李慧芝日前在記者會上造謠，並也主張其應該下台。

王鴻薇續指，沒想到，這樣的造謠就像是民進黨中央廚房一樣，從政府單位到側翼都在搞，昨天內政部立刻發出圖文，直指財劃法後要削減民生政策，包含社宅補貼、人行道安全改善、市區道路交通建設、汙水下水道建設、再生水推動等政策，如果內政部執意要在沒有重編預算的前提下，語帶威脅來情緒勒索國人砍政策，她要請問內政部長劉世芳「這樣公然謊言與政治責任，你要負責嗎？」

王鴻薇指出，為了揭穿民進黨謊言，財委會召委陳玉珍昨天邀請龔明鑫、陳淑姿、莊翠雲就「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」進行專題報告，會中莊翠雲更是直接說「我們有說過會重編嗎？」也表示「預算編列是非常重大的事情。」顯然行政院對外的訊息不僅不嚴謹，也是假訊息。

王鴻薇質疑，既然內政部要來討論預算，不曉得為什麼明年度預算首度編列4.1億元全民防衛訓練計畫預算？其中還拿來辦「民防親子園遊會」，根本都是黑熊學院在辦，就被質疑圖利黑熊。不只如此，內政部媒體宣傳費用，從113年303萬漲到114年1192萬5千元，還暴漲將近4倍。

王鴻薇批，內政部這些預算怎麼不跟國人報告優先要砍這些預算？難道給黑熊給綠媒經費，比起給社宅、交通建設對內政部來說更重要？「比給回饋給人民還要重要？今年還需要給你這些預算宣傳經費，是讓你拿假訊息情緒勒索威脅國人跟繼續大內宣嗎？」