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助監護兒少聖誕圓夢警察路　雲林縣政府溫暖守護

▲縣長張麗善擁抱已成年自立監護兒少小正，祝福迎向美好的未來。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲縣長張麗善擁抱已成年自立監護兒少小正，祝福迎向美好的未來。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣長張麗善為協助每一位雲林縣府監護的孩子累積未來資本，2022年起用自己參選縣長每票30元補助款，為每名監護個案設立5萬元定期儲金存單，在這充滿希望與愛的聖誕佳節，雲林縣政府即將結束對監護兒少小正（化名）的服務，聖誕節這天，縣長媽媽親自將定存單交至小正手中，象徵著一段守護關係的圓滿落幕，也見證了他成功自立的感人時刻。

小正的母親於2005年失聯，2007年離境台灣後便無入境紀錄，父親因多次入獄無法擔任監護人，祖父則因年老健康狀況不佳，無法再承擔監護責任，法院裁定由雲林縣政府擔任小正及弟弟的監護人，讓他們的未來重新燃起希望。
 
小正在安置期間展現了非凡的堅毅與自律，他在機構中守規矩、勤奮努力，逐步建立自我照顧的能力與生活目標，他以優異的成績錄取臺灣警察專科學校，展開人生新篇章，雲林縣政府不僅在學費與生活費上全力支持，更在心靈上為他注入無盡的力量，今年6月小正順利畢業，已正式成為一名警察。
 
今年聖誕節當天，張麗善親自將五萬元的定期存單交給已成年自立監護兒少小正，並偕同雲林縣警察局副局長陳瑞金、婦幼隊隊長吳憲政、縣府社會處科長蔡宜思，向踏入職場的小正獻上無限祝福。張縣長期勉小正認真工作、負責盡職，更盼透過這筆定存儲金助其培養儲蓄習慣，為需要時能預先準備、有所幫助，祝福小正迎向美好的未來。
 
小正今藉由休假機會回到雲林親向縣長媽媽朗讀手寫感謝信，「您是雲林縣所有孩子最大、最溫暖的靠山」小正感謝雲林縣政府及縣長媽媽一路的支持與陪伴，他將帶著這份感恩，投入警察工作，守護更多需要幫助的人，用自己的努力回饋社會，延續這份溫暖。

在漫長而艱辛的歲月裡，小正在雲林縣政府的陪伴與支持下，成長為一名肩負責任的警察，用自己的力量回饋社會，他的故事，充滿溫暖與希望，見證了雲林縣政府與社會資源攜手扶持的感人力量。張麗善縣長表示，小正的成長與成就，是雲林縣政府多年努力的最佳回應；雲林縣政府將持續投入資源，關懷更多需要幫助的孩子，讓每個在逆境中成長的生命都能找到自己的亮光，勇敢邁向未來。

▲縣長張麗善擁抱已成年自立監護兒少小正，祝福迎向美好的未來。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「您是雲林縣所有孩子最大、最溫暖的靠山」 小正感謝雲林縣政府及縣長媽媽一路的支持與陪伴。（圖／記者王悉宇翻攝）

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