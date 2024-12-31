立法院緩送財劃法、選罷法　吳思瑤：韓國瑜讓惡例成為慣例

▲吳思瑤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍白力推選罷法、財劃法、憲訴法修正案於20日三讀，如今立法院卻僅將憲訴法送出，引來綠營質疑，民進黨團總召柯建銘更指立法院長韓國瑜違法違憲，若未立即處理將要罷免，但有媒體報導稱此為議事慣例。民進黨團幹事長吳思瑤31日受訪時表示，從來沒有過這樣的事，韓國瑜主政下的立法院，已讓惡例成為慣例，讓違憲成為常態。

選罷法、財劃法藍營召委發函給韓國瑜，要求延緩咨請總統公布，而根據憲法第72條規定，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之。

吳思瑤指出，到底是誰在綁架立法院？是國民黨一腳踩油門、一腳踩剎車的，也是國民黨一手按下快轉鍵，另一手再按下暫停鍵，三讀過的法案任意暫停下來，從過去到現在有哪個召委權利如此之大？最終操弄一切的是國民黨團總召的傅崐萁。

吳思瑤也強調，從來沒有這種議事慣例，有媒體錯誤的報導，稱過去曾經存有議事的慣例，事實是若有法案三讀通過暫緩咨請公共，必然是行政部門有其他的配套法律，透過行政跟立法的磋商而進行的暫緩動作，但是它少之又少，

吳思瑤說，現在發生的狀況這都是韓國瑜主政下的立法院，讓惡例成為慣例，讓違憲成為常態。

吳思瑤也透露，昨天一直跟韓國瑜聯繫，也給了一整天的時間，希望在昨天下班前獲得韓國瑜清楚的回覆，到底要暫緩到什麼時候，稍後朝野協商會繼續討論。