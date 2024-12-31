獨／柯文哲將請辭黨主席？民眾黨明開中央委員會　擬推「代理黨主席」

▲柯文哲。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

北院29日裁定民眾黨主席柯文哲7000萬元交保、須電子監控，由於北檢質疑柯文哲仍是黨主席，恐有與其他證人串證可能，致使柯於庭上表態請辭，並希望由民眾黨團總召黃國昌「幫忙」，而民眾黨也宣布將儘速召開臨時中央委員會。據了解，民眾黨將於2025年1月1日召開擴大中央委員會議，柯文哲擬於此會議中辭黨主席。

民眾黨今（31）日拍板，將於2025年1月1日下午3時在中央黨部台玻大樓召開擴大中央委員會議，據了解，柯文哲本人將親自處理，討論事項包括請辭黨主席事宜，而其他出席人員包括中央緊急應變小組成員、中央黨部一級正副主管，可望於該場會議中討論出「代理黨主席」人選。

根據民眾黨黨規第16條規定，「黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過一年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日」。

北院29日下午3時重開柯文哲等4人羈押庭，庭審中檢方質疑柯文哲仍是黨主席，也實質掌握木可、眾望基金會等，恐有串證可能？柯文哲則表態，自己還是要請辭黨主席，否則民眾黨根本沒辦法運作，且未來恐怕每週都要跑法院，所以仍必須辭掉黨主席，「請黃國昌幫忙」。

柯文哲提及，自己從9月就開始寫辭職信，但一直送不出去，法官也不同意，全部都卡在那，所以最後只好改寫報告讓法院判決，才能將信交出去；但因為接下來還需要交接黨務，必須留時間處理，之後會找秘書長周榆修將程序走完，並進行補選，「我也不能說不幹就跑掉」，畢竟還得跟支持者解釋，否則很多小草會退黨，自己真的面臨政治上很大危機，希望能在一週內把相關程序處理完。

而民眾黨30日深夜聲明也說，針對柯文哲公開表達辭去民眾黨主席一事，民眾黨深知柯文哲不希望因政治迫害而影響黨務運作，後續一切程序會依照本黨黨章進行，將儘速召開臨時中央委員會處理相關事宜。