賴清德追殺柯文哲沒好處！369萬票恨綠營　他：國民黨最想消滅柯

▲柯文哲返家後出門前往新竹探視父親 。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城貪污案、政治獻金侵占案，保釋金額達7000萬元，創下政界交保金的最高紀錄。網路上眾多民眾黨支持者也認為，是總統賴清德在追殺柯文哲；不過，時常評論時事的公民老師黃益中在政論節目上表示，從政治上這樣講錯了，真正要消滅柯文哲的應該是國民黨，「如果賴清德要追殺柯文哲，那柯文哲369萬票是恨民進黨，對民進黨到底有什麼好處？」

對於柯文哲涉貪污案，民眾黨立委黃國昌透過社群敬告總統賴清德，「當你為了肅清政敵、維護自身的政治權力，演都不演直接把手伸進司法，以如此威逼脅迫的方式破壞台灣民主憲政體制，我們不會就範。」

在網路上，也有許多民眾黨支持者都認為，是賴清德在對柯文哲進行政治迫害。對此，時常評論時事的公民老師黃益中在政論節目「新聞面對面」中表示，小草應該冤有頭債有主，「賴清德要追殺柯文哲，從政治上講錯了！真正要滅掉柯文哲的應該是國民黨」。

黃益中說，從最早告京華城，是國民黨市議員鍾小平，而提供資料的是國民黨籍的台北市長蔣萬安市府。他說，這些資料、這些案子都一直有在討論，但檢調先前無法辦，是因為還沒有證據。

黃益中認為，從選舉角度，民進黨打柯文哲這麼兇，如果說賴清德要追殺柯文哲，那柯文哲的369萬票是恨民進黨，對民進黨有什麼好處？他說，所以對未來2028選舉，最怕柯文哲出來不是民進黨，是國民黨最想消滅他。

黃益中表示，所以冤有頭債有主，不要再去扯賴清德追殺柯文哲，政治上追殺柯文哲對賴清德有什麼好處？