「橘子」遭通緝第67天...三大查詢系統竟全未刊登　北檢說話了

▲柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜滯留海外遭通緝。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）



記者劉昌松、吳佩蓁／台北報導

台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案依法起訴柯文哲等11人，其中柯文哲的貼身帳房兼秘書的「橘子」至今仍滯留海外，北檢10月25日依涉嫌《貪汙治罪條例》違背職務收賄罪、《政治獻金法》等罪，對許芷瑜發布通緝，追訴權30年，加計3分之1共40年，至2064年。不過檢方發布通緝至今第67天，三大通緝查詢系統卻仍未刊登「橘子」的通緝資料。

檢方本月26日在起訴柯文哲等被告的新聞資料中指出，台北地檢署已於10月25日對許芷瑜發布通緝，並函請外交部領事事務局廢止註銷其護照。另外，北檢也函請法務部調查局、移民署及警政署刑事警察局協助，期能透過駐外館處的法務、移民及警務秘書等與駐地執法機關合作，循行政遣返模式，儘速將許芷瑜遣送回國偵辦，同時透過司法互助途徑，請求他國協助遣返許芷瑜。

▲警政署刑事警察局重要緊急查緝專案也沒有「橘子」許芷瑜通緝資料。（圖／翻攝通緝犯資料查詢(公告)平台）



過去檢調偵辦重大通緝犯，如伍澤元、羅福助、朱國榮、陳由豪等人，均會在通緝系統公布通緝犯照片等資訊，然而，北檢對「橘子」許芷瑜發布通緝已逾2個月，但三大通緝犯資料查詢系統，包括「法務部調查局外逃通緝犯查詢系統」、「警政署刑事警察局重要緊急查緝專案」、「台灣高等檢察署通緝查詢系統」，至今均查詢不到「橘子」許芷瑜相關通緝資料及照片，一般民眾根本無從得知許芷瑜「真面目」，因此也無從辨識而通報執法機關。

▲法務部調查局外逃通緝犯查詢系統，不見「橘子」許芷瑜通緝資料。（圖／翻攝通緝犯資料查詢(公告)平台）



對此，刑事局表示，並未接獲地檢署要求要刊登查緝專刊。北檢則表示，許芷瑜通緝已經上傳各司法警察機關，護照也已註記，警方一旦發現「橘子」便可立即逮捕。

▲柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜遭通緝， 高檢署的通緝系統至今仍查不到相關資料。（圖／翻攝通緝犯資料查詢(公告)平台）



北檢在起訴書指出，2022年10月19日，柯文哲帶隨行秘書許芷瑜參加京華廣場動土典禮，威京集團主席沈慶京指派秘書自2022年9月20日起至10月17日止，自沈帳戶提領1600萬現金，並於同年10月19日至同年11月1日間之「某時地」，將1600萬中的1500萬現金，親自交付予柯文哲，柯文哲則親自這1500萬元現金，再於不詳時、地交由許芷瑜保管。

北檢認為，「橘子」許芷瑜在全案角色相當關鍵，並台玻大樓在3樓主席辦公室找到一張被撕碎的紙條，寫著「晶華→orange出國」、「內帳是否洩漏，自我檢查」等語，且許芷瑜在8月27日返國後，在檢廉搜索前一天訂機票急赴日本，因而懷疑是柯文哲透過紙條下令許芷瑜出國。