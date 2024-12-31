籌7千萬讓柯文哲交保！他嘆「民眾黨全中計」：傻玩政治遊戲

▲柯文哲加保後返家。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，保釋金額達7000萬元，但北檢仍不服提起抗告。媒體人彭文正直言，柯文哲的可疑金流僅1500萬元，交保卻要7000萬元，很明顯就是個坑；他認為，柯應該拒絕交保，這樣也不用上演全黨救一人的戲碼。

彭文正在《政經關不了》中直言，北檢與北院的交保金就是一個坑，要看看你能跳多深，讓你上不去也下不來，柯文哲被查到的數字，只有1500萬元，結果交保金要7000萬，然後民眾黨去籌錢，全黨中計。

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彭文正認為，交保金背後的意義，就是製造了一個非常好的口實，社會各界會認為，這些人能在短短時間內籌到7000萬，代表你真的很有錢，沒有人會在乎這些錢是誰幫你籌的，這就是政治遊戲。

▲陳佩琪30日到北院為柯文哲辦保。（圖／記者黃哲民攝）

彭文正提到，北檢目前起訴的證據力薄弱，況且就算此案交保，北檢未來還會去查其他案子，讓他繼續被羈押；所以柯文哲應該拒絕交保，繼續被押，來證明自己真的沒有錢，「為什麼要搞一個7000萬，讓你得到一個史上最高的交保金紀錄？還傻傻地去玩這種政治遊戲？」

不僅如此，彭文正也坦言，「所有的選舉，沒有任何一個候選人，能經得起像對柯文哲這樣的搜索，因為有些錢是便宜行事，有些錢並沒有太詳細地去做區分。當司法可以冠冕堂皇地舉法條，講得跟真的一樣，一邊卻無視於政治現實當中的狀況，他就能用這個東西來入人於罪，也可以用這個東西來打擊異己，達到自己的目的。」

．未經判決確定，應視為無罪。