「橘子」顯赫家世背景曝！逃亡海外4個月　疑靠黑莓卡隱匿行蹤

▲柯文哲秘書「橘子」許芷瑜(右)逃亡海外，靠黑莓卡隱匿行蹤位置。（資料照／記者湯興漢攝、翻攝陳思宇臉書）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲被起訴涉嫌貪污，被視為重要被告的秘書「橘子」許芷瑜逃亡海外遭通緝，被北檢發布通緝，據了解，許芷瑜家境富裕，目前在海外靠著可躲避定位的「黑莓卡」，以手機支付方式生活無虞，北檢已函請司法警察機關與駐地執法機構合作，協助將許芷瑜遣送回國。

「橘子」許芷瑜的外曾祖父是台灣首位醫學博士杜聰明，杜聰明在日治時代是官等最高的台灣人，曾任台大醫院院長，之後創辦高雄醫學院，杜聰明的妻子是台中霧峰林家次女，杜聰明夫婦成立獎學基金會，協助清寒學子進修深造，許芷瑜不只身世顯赫，台北大學會計系學歷的她，現在還是杜聰明基金會董事。

北檢是在偵辦柯文哲侵占政治獻金案期間，才發現秘書許芷瑜曾協助聯繫柯文哲與威京集團沈慶京見面，疑似多次經手並保管多名金主捐贈民眾黨的政治獻金，但許芷瑜早在2024年8月29日搭機赴日，北檢發現許芷瑜涉案情節重大，曾透過親友策動許芷瑜返國失敗，在10月25日正式發布通緝，並函請外交部領事事務局廢止、註銷護照，許芷瑜又早一步入境澳洲。

專案小組監控許芷瑜帳戶，發現不時有金錢匯出海外，但支付地點卻飄忽不定，懷疑許芷瑜在海外靠著手機支付處理生活所需，但是她的手機所使用sim卡，疑似是詐團慣用的不記名黑莓卡，可透過國際漫遊隱藏ip位置，導致溯源定位不易。

北檢已經函請調查局、移民署及刑事局協助，希望透過駐外館處的法務、移民及景物秘書等，與駐地執法機關合作，循行政遣返模式，盡速將許芷瑜遣送回國偵辦，同時也透過司法互助途徑，請求他國協助潛返許芷瑜。