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《就服法》三讀！80歲長者免巴氏量表　郭國文點2問題：胡亂修法

▲就業服務法修正草案三讀通過。（圖／記者林敬旻攝）

▲就業服務法修正草案三讀通過。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院今（31日）三讀通過《就業服務法》第46條修正案，其中，開放80歲長者免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護，引起反彈聲浪。對此，民進黨立委郭國文表示，修法後，在看護有限的狀況下，看護傾向服務身體健康的長者，而有錢人只要付比較多錢，就能請看護。他批評，國民黨要胡亂修法，就要承擔未來失能家庭找不到看護的責任。

針對《就業服務法》修正案，國民黨提案指出，許多高齡長者需要有人來照顧，但「巴氏量表」制度卻讓許多家庭感到苦惱，更造成許多醫病關係緊張情況，故放寬雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者之資格條件，若年齡滿八十歲以上，得免經醫療機構之專業評估。預估可減輕家庭照顧者的壓力與負擔，減少醫病關係衝突，讓家庭照顧者能重返就業市場，不必再為照顧家中長者而擔憂。

對此，郭國文表示，國民黨今天強硬通過《就業服務法》修法，開放80歲以上長者不用經過專業評估，無論是不是身體健康者，都可以請看護。

郭國文指出，在看護有限的狀況下，這可能發生兩個現象。第一，看護傾向服務身體健康的長者（工作比較輕鬆）。第二，有市場制的話，就是有錢人付比較多錢，就能請看護。

郭國文強調，想請問，誰來保障那些失能長輩、有需求者請看護的權利？這樣的修法應該搭配相關的配套措施，什麼都沒有就要草率修法，更加驗證國民黨就是禍國殃民黨。

▼立法委員郭國文。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院新會期報到 郭國文頭香 聯訪 柯文哲相關。（圖／記者屠惠剛攝）

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