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高富帥又痴情！女星嫁給完美老公　竟是「貪汙竊國賊」

▲▼高富帥又痴情！女星嫁給完美老公　竟是「貪汙竊國賊」。（圖／翻攝Instagram@sandradewi88）

▲印尼女星珊卓杜伊（左）與富商丈夫哈維（右）原本是人人稱羨的夫妻。（圖／翻攝Instagram@sandradewi88）

 記者吳美依／綜合報導

印尼商業大亨哈維（Harvey Moeis）經常與妻子、知名女星珊卓杜伊（Sandra Dewi）公開放閃，因為高富帥又深情的形象，被網友形容為「完美老公」，如今卻因為涉入國營企業的錫礦貪汙案，被判6.5年有期徒刑。對此，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）呼籲檢方上訴、求刑50年。

39歲的哈維經常在社群媒體分享奢華寵妻生活，包括豪宅、跑車、私人飛機等照片，因此獲得「完美老公」的美名，未料4月淪為被上銬羈押的貪汙嫌犯。

本月23日，哈維因為觸犯貪汙和洗錢罪而被定罪，判處6.5年有期徒刑，並且必須歸還2100億印尼盾（約新台幣4.2億元），否則可能沒收資產。不過，此量刑比檢方求處的12年更低，引發輿論譁然。

總統普拉伯沃30日也呼籲法官不應該輕判，他認為貪汙犯應該在監獄關個幾十年才對，尤其如果他們的罪行導致國家損失數百兆印尼盾。

普拉伯沃希望檢方提出上訴，並且強調哈維應該被判處50年有期徒刑。他直言，人民並不愚蠢，反而非常聰明，大家都很清楚，哈維明明讓國家蒙受鉅額損失，卻只被判了幾年徒刑，甚至諷刺地說道，「搶劫好幾兆，以後在監獄裡卻可能擁有冷氣、冰箱和電視吧？」

 
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