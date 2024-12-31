　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／藍陷林姿妙接班危機？老派勢力反藍白合　吳宗憲勤跑卡位

▲對於涉貪案，宜蘭縣長林姿妙說：「我光明磊落，相信法律是公正的」。（圖／記者游芳男翻攝）

▲隨著一審結果出爐，宜蘭進入後林姿妙時代。（圖／記者游芳男翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉貪洗錢近8千萬，宜蘭地院今（31日）一審判12年6月。一旦林接下來必須為清白而戰時，是否還能拚2026連任，也不無問題。但目前藍營尚看不出強而有力的接班人，恐給綠營收復失土機會，藍營人士直言，宜蘭跟都會型選區不同，選民在乎的是在地經營能力，林深入基層的程度幾乎無人能及，大女兒林羿伶雖培養已久但也涉案，若「藍白合」則難讓地方派系買單。藍委吳宗憲目前積極勤跑宜蘭，但「空降」人選與地方連結尚淺，仍有待觀察。

林姿妙就算在2022年競選連任遭檢方偵辦涉貪案，也依然能在民進黨鋪天蓋地追殺下當選，足見林在地方基層的支持度及實力穩固；而其子女也各自扮演分身角色，大女兒林羿伶一度被視為母親接班人，今年年初低調接下宜蘭縣黨部主委。但隨著檢方偵辦縣府官員涉貪案，林羿伶也捲入司法調查風暴，幾個月前已對外聲稱無意參選下屆縣長。

而藍營初次從政的議長張勝德，自2022年投身政壇當選議員，直接從其父、前議長張建榮手中接下議長寶座，不管大小活動、紅白場都親自到場，拉近與基層的關係，也讓自身知名度與曝光度增加，被視為下屆參選縣長的國民黨熱門人選。不過，張日前卻嚴正表態「沒有要選縣長」，自己政壇資歷淺，擔任議長後常參與各鄉鎮的活動，只是為了深入掌握地方需求。

熟悉地方政情的人士坦言，宜蘭12鄉鎮市長除蘇澳、冬山外，其餘多為藍營掌握，擁有絕對執政優勢，但2026除宜蘭市、頭城鎮長未屆滿尋求連任外，其餘10鄉鎮長和各級民代都得改選，各黨競爭勢必激烈。步入後林姿妙時代，國民黨在宜蘭的人才庫幾乎呈現垂直斷崖，老將凋零，中生代青黃不接又欠缺新血注入。

▲▼13日由律師代答否認犯罪的宜蘭縣長林姿妙與女兒林羿伶（下圖）。（圖／記者黃彥傑拍攝，下同）

▲林姿妙女兒林羿伶。（圖／記者黃彥傑拍攝）

由於國民黨地方缺乏亮眼有力的接班人，民眾黨陳琬惠在宜蘭選過縣長及立委，遞補過民眾黨不分區立委席次，雖在區域立委選舉一役落敗，但陳已接下立委黃國昌辦公室顧問，負責經營宜蘭維持政治熱度，年初更接下宜蘭縣黨部主委職務，掌握地方兵符。在立法院在多項議題操作藍白合作的大氛圍下，確實出現「藍白合」的聲音，據悉，甚至也有熱心人士最近想要引介陳琬惠拜訪國民黨內地方大老。

只是此舉卻遭藍營地方資深黨員反彈，認為國民黨是泱泱大黨，怎麼可能沒人能出戰？以至於宜蘭「藍白合」仍存在極大變數。與此同時，國民黨不分區立委吳宗憲動作頻頻，不僅經常在臉書發文談論宜蘭在地議題，日前現身宜蘭縣聖誕點燈儀式時，也宣稱對未來是否參與縣長選舉「不排除任何可能」，自己面對任何挑戰「球來就打」，不會畏懼，於立院問政時更經常提到宜蘭交通、建設等地方問題，隱晦式的表態引發關注。

藍營人士分析，吳宗憲有空戰與法律專業的優勢，與林家基層組織實力可以互補，其次，隨著綠營人馬蠢蠢欲動，由檢察官出身的吳宗憲出征，剛好可與民進黨有意操作的司法戰抗衡，只要能獲得林姿妙的支持、整合地方勢力後，在維持藍營主體性下，吳宗憲不失為一張能打的牌。

此外，2026選舉在即，除了林姿妙接班人問題，更重要的是年輕人加入國民黨意願不高，地方組織、人才荒的問題更加嚴重，就算有大老願出資，能否不干預、放手讓年輕人主導也不得而知，國民黨要把握宜蘭不變天，中央、地方皮都得繃緊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
跨年懶人包！「各地晚會卡司、轉播」一次看
快訊／中信兄弟宣布釋出7人！　簽回3人
快訊／林姿妙遭停職　代理縣長公布
朴成焄2度發聲！承認「有儲存AV照」
獨／高中女疑中毒亡！　高大成：一點點就致命
籌7千萬讓柯文哲交保！他嘆「民眾黨全中計」：傻玩政治遊戲
復興空難「吊掛全黑機艙」　她忍痛逃脫成唯一倖存！恐怖過程曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

經濟信心指數均偏低　江啟臣評2024「慮」：民眾感受不到成長

酸國民黨懂法律嗎？　柯建銘：三分之二立委就可罷免韓國瑜

宜縣長林姿妙涉貪遭停職　內政部：副縣長林茂盛代理

憲法訴訟法三讀後送府院　行政院：1月2日將正式提出覆議

分析／藍陷林姿妙接班危機？老派勢力反藍白合　吳宗憲勤跑卡位

快訊／林姿妙涉貪遭停職！　國民黨：全力支持上訴捍衛清白

內政部稱財劃法讓預算減283.5億　國民黨團轟：劉世芳造謠

擴大強制投保範圍！蔣萬安拍板「寶林條款」　防食物中毒求償無門

吳豊山：努力恢復兩岸對話　不過還未看到成績

《就服法》三讀！80歲長者免巴氏量表　郭國文點2問題：胡亂修法

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

【落湯臘腸】遇同款被雷雨淋濕 共患難的兄弟XD

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

經濟信心指數均偏低　江啟臣評2024「慮」：民眾感受不到成長

酸國民黨懂法律嗎？　柯建銘：三分之二立委就可罷免韓國瑜

宜縣長林姿妙涉貪遭停職　內政部：副縣長林茂盛代理

憲法訴訟法三讀後送府院　行政院：1月2日將正式提出覆議

分析／藍陷林姿妙接班危機？老派勢力反藍白合　吳宗憲勤跑卡位

快訊／林姿妙涉貪遭停職！　國民黨：全力支持上訴捍衛清白

內政部稱財劃法讓預算減283.5億　國民黨團轟：劉世芳造謠

擴大強制投保範圍！蔣萬安拍板「寶林條款」　防食物中毒求償無門

吳豊山：努力恢復兩岸對話　不過還未看到成績

《就服法》三讀！80歲長者免巴氏量表　郭國文點2問題：胡亂修法

12強特展搶先看！江國豪推薦最後一球　曾頌恩點名勵志小語

飯店床尾為何鋪「一塊布」？內行人曝用途喊「別碰」：很髒

北市爆麻疹境外移入！衛生局公布足跡「曾搭捷運紅線、北投用餐」

駕照早就被吊銷！富商3度酒駕撞死空少　二審仍判6年8月

雲林斗六糖廠竹創基地施工　張麗善：盼竹創產業導入

急徵「到海外表演」包機票住宿！他喊：朋友赴泰失聯了　截圖瘋傳

看英熙娃娃想到過世奶奶！他衝高雄追《魷魚遊戲》...下場慘了

乳牛貓「半夜送禮」叼玩具給鏟屎官　她看監視器直接融化

台中麗寶跨年施放300秒煙火+燈光秀　金曲歌后領隊開唱

為何迫降沒放起落架？　韓政府改口揭「可能原因」：2引擎都故障

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

政治熱門新聞

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

快訊／《國土計畫法》三讀！　展延至2031年前實施

快訊／80歲長者免巴氏量表！　 立院《就服法》三讀通過

國民黨公布八炯「申請入黨」13秒影片

賴清德追殺柯文哲沒好處！369萬票恨綠營　他：國民黨最想消滅柯

被指證實「WEN」是柯文哲　蔡壁如氣炸嗆要告檢調

八炯揭10萬台灣人領中國身分證　陸委會要嚴查

快訊／林姿妙涉貪遭停職　國民黨發聲了

彰化議員加入民眾黨：為了溫暖柯文哲

黃國昌又咆哮！協商衝找柯建銘　蔡易餘站中間也被狂吼

宜縣長林姿妙涉貪遭停職　內政部：副縣長林茂盛代理

戰八炯「笨」　陳玉珍駁持有中國身分證

快訊／當沖降稅三讀　減半優惠延長至116年底

更多熱門

相關新聞

酸國民黨懂法律嗎？　柯建銘：三分之二立委就可罷免韓國瑜

酸國民黨懂法律嗎？　柯建銘：三分之二立委就可罷免韓國瑜

藍白力推的選罷法、財劃法、憲訴法修正案於20日三讀，然而，立法院至今僅將憲訴法送出，引來綠營質疑。對此，民進黨團總召柯建銘砲轟作為立法院長得韓國瑜違法違憲，若再不處理將要罷免，31日受訪時進一步說明，罷免立法院院長是由立法委員來罷免，立法院三分之二就可以罷免，「國民黨懂得法律嗎？」

女星嫁給完美老公　竟是貪汙竊國賊

女星嫁給完美老公　竟是貪汙竊國賊

快訊／林姿妙涉貪遭停職　國民黨發聲了

快訊／林姿妙涉貪遭停職　國民黨發聲了

即／宜蘭縣長林姿妙遭判刑12年半　新聞稿全文

即／宜蘭縣長林姿妙遭判刑12年半　新聞稿全文

林姿妙9718字喊冤內容曝！

林姿妙9718字喊冤內容曝！

關鍵字：

國民黨吳宗憲林姿妙貪汙宜蘭

讀者迴響

熱門新聞

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫　王大熊、李婉瑜偷情毀婚姻

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

即／淡水客運司機頭部中彈亡！休息室血流滿地

復興空難唯一倖存者！她悚憶墜機前「詭異現象」

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

趙露思遭拖進廁所羞辱2hrs驚恐哭！老闆5年惡行曝

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

涉貪今下午宣判！　林姿妙：原來我是安捏被起訴

超準心測秒讀你的「內心狀態」

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

「橘子」遭通緝第67天　三大系統竟全未刊登

全台下3天！　「降雨高峰」時間曝

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

【落湯臘腸】遇同款被雷雨淋濕 共患難的兄弟XD

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面