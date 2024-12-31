分析／藍陷林姿妙接班危機？老派勢力反藍白合　吳宗憲勤跑卡位

▲隨著一審結果出爐，宜蘭進入後林姿妙時代。（圖／記者游芳男翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉貪洗錢近8千萬，宜蘭地院今（31日）一審判12年6月。一旦林接下來必須為清白而戰時，是否還能拚2026連任，也不無問題。但目前藍營尚看不出強而有力的接班人，恐給綠營收復失土機會，藍營人士直言，宜蘭跟都會型選區不同，選民在乎的是在地經營能力，林深入基層的程度幾乎無人能及，大女兒林羿伶雖培養已久但也涉案，若「藍白合」則難讓地方派系買單。藍委吳宗憲目前積極勤跑宜蘭，但「空降」人選與地方連結尚淺，仍有待觀察。

林姿妙就算在2022年競選連任遭檢方偵辦涉貪案，也依然能在民進黨鋪天蓋地追殺下當選，足見林在地方基層的支持度及實力穩固；而其子女也各自扮演分身角色，大女兒林羿伶一度被視為母親接班人，今年年初低調接下宜蘭縣黨部主委。但隨著檢方偵辦縣府官員涉貪案，林羿伶也捲入司法調查風暴，幾個月前已對外聲稱無意參選下屆縣長。

而藍營初次從政的議長張勝德，自2022年投身政壇當選議員，直接從其父、前議長張建榮手中接下議長寶座，不管大小活動、紅白場都親自到場，拉近與基層的關係，也讓自身知名度與曝光度增加，被視為下屆參選縣長的國民黨熱門人選。不過，張日前卻嚴正表態「沒有要選縣長」，自己政壇資歷淺，擔任議長後常參與各鄉鎮的活動，只是為了深入掌握地方需求。

熟悉地方政情的人士坦言，宜蘭12鄉鎮市長除蘇澳、冬山外，其餘多為藍營掌握，擁有絕對執政優勢，但2026除宜蘭市、頭城鎮長未屆滿尋求連任外，其餘10鄉鎮長和各級民代都得改選，各黨競爭勢必激烈。步入後林姿妙時代，國民黨在宜蘭的人才庫幾乎呈現垂直斷崖，老將凋零，中生代青黃不接又欠缺新血注入。

▲林姿妙女兒林羿伶。（圖／記者黃彥傑拍攝）

由於國民黨地方缺乏亮眼有力的接班人，民眾黨陳琬惠在宜蘭選過縣長及立委，遞補過民眾黨不分區立委席次，雖在區域立委選舉一役落敗，但陳已接下立委黃國昌辦公室顧問，負責經營宜蘭維持政治熱度，年初更接下宜蘭縣黨部主委職務，掌握地方兵符。在立法院在多項議題操作藍白合作的大氛圍下，確實出現「藍白合」的聲音，據悉，甚至也有熱心人士最近想要引介陳琬惠拜訪國民黨內地方大老。

只是此舉卻遭藍營地方資深黨員反彈，認為國民黨是泱泱大黨，怎麼可能沒人能出戰？以至於宜蘭「藍白合」仍存在極大變數。與此同時，國民黨不分區立委吳宗憲動作頻頻，不僅經常在臉書發文談論宜蘭在地議題，日前現身宜蘭縣聖誕點燈儀式時，也宣稱對未來是否參與縣長選舉「不排除任何可能」，自己面對任何挑戰「球來就打」，不會畏懼，於立院問政時更經常提到宜蘭交通、建設等地方問題，隱晦式的表態引發關注。

藍營人士分析，吳宗憲有空戰與法律專業的優勢，與林家基層組織實力可以互補，其次，隨著綠營人馬蠢蠢欲動，由檢察官出身的吳宗憲出征，剛好可與民進黨有意操作的司法戰抗衡，只要能獲得林姿妙的支持、整合地方勢力後，在維持藍營主體性下，吳宗憲不失為一張能打的牌。

此外，2026選舉在即，除了林姿妙接班人問題，更重要的是年輕人加入國民黨意願不高，地方組織、人才荒的問題更加嚴重，就算有大老願出資，能否不干預、放手讓年輕人主導也不得而知，國民黨要把握宜蘭不變天，中央、地方皮都得繃緊。