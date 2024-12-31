野象太多攻擊人類！泰國出奇招「幫大象避孕」　明年1月試行

▲泰國野生大象繁殖速度過快，恐增加人象衝突，因此當局決定幫大象「避孕」。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

泰國自然資源與環境部宣布，由於野生大象數量迅速增加，可能會對人類造成威脅，因此決定展開對象隻施打避孕針的計畫，以抑制野生大象數量，並減少人象之間的衝突。當局表示，目前已經對7頭母象施打避孕針，皆未出現不良反應，預計避孕效果可達7年。

根據The Thaiger報導，泰國自然資源與環境部部長查倫柴·斯里安（Chalermchai Sri-on）指示國家公園、野生動植物與植物保護部（DNP）及相關機構，共同執行野象避孕計畫，以控制野生大象的數量。

報導指出，泰國境內目前至少有4000頭野生大象，且每年出生率增加7%到8%。根據預測，野生大象的數量可能在4年內增加至6000頭，這對於森林資源日益減少的泰國而言，將帶來巨大挑戰。

自2012年以來，泰國有至少240人因為被野生大象攻擊死亡，另有208人受傷，這也顯示出野生大象數量快速增長所引發的嚴重問題。

為此，野生動植物與植物保護部正在制定相關指導方針，並計畫自2025年1月起在泰國東部邊境的森林中進行試點施行。若試行成功，將會把該計劃擴展至其他地區。

查倫柴強調，這項野生大象避孕計畫的最終目標是減少人類與野生動物之間的衝突，促進人與自然的和諧共存。

自然資源與環境部總幹事阿塔彭·查倫差（Atthapol Charoenchansa）指出，該部門將與清邁大學獸醫院的大象與野生動物健康中心合作，使用名為「SpayVac」的避孕針。該避孕針是專門為母象設計，避孕效果長達7年，同時不會影響大象的行為或身體特徵，只是透過調節荷爾蒙來避免懷孕。

根據《曼谷郵報》報導，4月已有7頭母象成功注射避孕針，至今並未發現任何不良反應。

阿塔彭強調，這項計畫能保護居住在森林周遭的數百名村民免受威脅，同時保護野生大象的棲息地。