快訊／林姿妙涉貪遭停職！　國民黨：全力支持上訴捍衛清白

▲林姿妙涉貪遭判12年半、褫奪公權6年依法須停職。（圖／記者游芳男攝）

記者鄭佩玟／台北報導

宜蘭縣長林姿妙涉犯貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪，及洗錢防制法特殊洗錢罪，宜蘭地方法院判處合併執行12年6個月。國民黨中央對此回應，擔憂林縣長遭遇停職後，既有縣府政策無法順利推動，影響宜蘭發展，全力支持林姿妙上訴以捍衛清白，望法院明察，以維法制。

纏訟2年多的國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉貪案，今（31日）下午宜蘭地院宣判，林姿妙被依貪汙圖利、財產來源不明等罪判處12年6月徒刑，褫奪公權6年，依據《地方制度法》規定，林姿妙將被停止縣長職務，縣長職務由副縣長林茂盛代理。

2022年1月13日，檢廉懷疑林姿妙等官員，涉入羅東一塊土地疑因未符合農地農用，卻又免徵上百萬元土地增值稅等案，約談林姿妙等官員，甚至還有2名縣府主管遭羈押，同年8月檢方起訴15人，林姿妙被依收賄、財產來源不明、特殊洗錢、偽造文書等罪嫌起訴。

國民黨對此表示，遺憾司法未能還給林姿妙縣長公道，更擔憂林縣長遭遇停職後，既有縣府政策無法順利推動，影響宜蘭發展。本案判決尚未確定，且當事人對於一審判決，認事及用法皆有違誤。國民黨將全力支持林姿妙上訴以捍衛清白，望法院明察，以維法制。