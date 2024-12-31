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跨年別忘補繳汽燃費　今天最後期限「沒繳最高噴3千元」

▲▼台北橋機車瀑布,空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源,汽燃費,汽機車燃料費。（圖／記者李毓康攝）

▲今天為汽燃費最後補繳期限，逾期將面臨開罰。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

自用汽車及機車汽燃費每年7月開徵，不過仍有汽、機車未依期限繳納，監理站日前陸續寄出掛號催繳，補繳期限今(12月31日)為最後一天，公路局提醒，逾期不繳將罰300到3000元，並移送強制執行。

自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，但仍有汽機車車主未依期限繳納汽燃費，公路局所屬監理機關日前陸續寄出催繳通知書，補繳期限至113年12月31止，今天已是最後補繳日。

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公路局提醒，超過今天逾期未繳納汽燃費者，除將依《公路法》第75條處以罰鍰300元至3000元外，後續將未繳納金額移送強制執行。

公路局表示，民眾可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動等APP ，免出門就能線上繳納，採信用卡繳費則要自行負擔手續費用。

另民眾也可向監理機關洽詢是否有欠費和補繳外，也能透過「監理服務網」、「監理服務APP」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。

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