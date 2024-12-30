阿里山林鐵闖軌「今年69件」倍增　增百萬罰款預算！明年加強開罰

▲阿里山林鐵日前有女乘客入侵拍照遭列車撞上 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者李姿慧／台北報導

旅客頻入侵阿里山林鐵，日前還有女旅客闖軌被撞，遭移送裁罰，由於阿里山林鐵入侵事件逐年攀升，3年內破百件，且今年更高達69件，是去年的2.2倍，立法院交通委員會今審查鐵道局預算，認為未嚴格執法，原罰金罰款預算編列90萬通過增列100萬，要求落實執法取締。

阿里山林鐵12月14日發生女遊客闖入軌道拍照遭撞，警方移送鐵道局裁罰1萬至5萬元，12月27日警方更當場查獲3遊客入侵林鐵也當場取締，可罰1萬到5萬元。

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立法院交通委員會今審查鐵道局預算，立委林國成指出，鐵道局114年罰金罰款編列預算90萬元，主要是違反《鐵路法》的罰款收入。不過阿里山林鐵復駛以來，經常有遊客闖入鐵軌範圍拍照，闖軌事件逐年攀升，從111年的1件、112年的31件，到113年已大幅增加到69件，主要是鐵道執法單位均採宣導為主，而未嚴格執法，

▲阿里山林鐵闖軌事件頻傳。（圖／記者翁伊森翻攝）

林國成表示，未嚴格執法反因此使不肖旅行業者心存僥倖，將違法入侵阿里山林鐵軌道作為旅行團賣點，徒增旅客和阿里山林鐵乘客危險，更嚴重影響我國阿里山旅遊口碑與民眾對國旅信賴度。

立法院交通委員會今也通過增列鐵道局114年罰金罰款預算100萬元，促使鐵路執法機關落實鐵路安全維安。針對增列罰款收入預算，鐵道局表示，將遵照辦理。