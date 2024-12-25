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史上最殺「春節全台90條國道客運6折」　北高僅375元

▲▼統聯客運。（圖／業者提供）

▲春節國道客運中長程路線推出6折優惠。（資料圖／業者提供）

記者李姿慧／台北報導

為鼓勵民眾搭乘公共運輸，明年春節國道客運祭出史上最殺優惠，公路局補貼全台90條國道客運路線推出6折票價，其中有台北-高雄路線春節期間僅375元、台北-朝馬180元，不但折扣較過往春節的平均85折更低，更創下史上最便宜春節票價。

過往連假為鼓勵民眾減少開車、改搭公共運輸，公路局補貼中長程國道客運祭出平均8.5折或平日優惠，不過移轉效果有限，為加強力道，公路局下猛藥了，明年春節疏運期間1月24日到2月2日期間，國道客運票價下殺6折，盼吸引民眾捨棄私人運具、減少塞車，改搭國道客運。

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公路局表示，明年春節折扣較以往多，6折是有史以來折扣最大的一次，全台90條國道客運皆適用。

▲▼統聯客運公告指定路線春節期間票價6折。（圖／翻攝統聯客運網站）

▲統聯客運公告指定路線春節期間票價6折。（圖／翻攝統聯客運網站）

統聯客運也已公告，114年1月24日起到2月2日春節疏運期間，國道客運指定路線推出6折優惠，包括台北-朝馬180元、台北-台中車站200元、台北-彰化210元、台北-嘉義280元、台北-北港315元、台北-台南340元、台北-高雄375元。

統聯客運表示，明年春節由公路局補貼推出6折票價，以北高為例，僅375元，票價相當便宜，由於明年春節9天連假天數長，過往長天數春節，民眾大多會出國玩，影響客運量，明年春節推出6折優惠，加上天數長可分流乘車，減少塞車，對民眾來說應該會有吸引力，春節試辦後若成效良好，可能後續連假都可適用。

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