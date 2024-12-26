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春節優惠加碼「轉乘75條幸福巴士免費」　90條國道客運6折

▲圓山轉運站(捷運圓山站),圓山交通廣場,國道客運,桃園通勤,基隆通勤。（圖／記者謝婷婷攝）

▲春節國道客運和轉乘優惠加碼。（資料示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

114年春節連假長達9天，為鼓勵搭乘公共運輸，公路局宣布，12家國道客運90條中長途路線推出史上最大6折優惠，持電子票證轉乘加碼75條指定幸福巴士免費，東部搭客運加購台灣好行套票或住宿，4人同行1人免費。

為響應交通部「幸福綠色運輸」施政計畫提升公共運輸使用率，公路局春節加碼擴大優惠，結合12家國道客運業者90條中長程優惠路線，提供史上最大6折優惠。公路局表示，過往連續假期國道客運票價優惠為85折，明年春節為加強鼓勵搭乘，自連假前1日(114年1月24日)至收假日(2月2日)擴大加碼為6折，讓春節出遊或返鄉更無負擔。

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明年春節連假期間除擴大票價優惠外，返鄉最後一哩路轉乘優惠也將加碼，除既有搭乘國道客運、台鐵與高鐵10小時內以電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠，並新增75條指定幸福巴士免費搭乘。

至於以往連續假期都有辦理的東部加碼租車優惠及4人同行優惠，公路局表示，114年春節連續假期仍持續辦理，民眾搭乘東部國道客運後，向當地指定業者租汽機車享回程票價優惠；購買台灣好行套票或住宿，可享4人同行1人免費優惠，兩優惠擇一適用。

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