第一份工作「至少要做多久？」　網搖頭曝關鍵：人本來就往高處爬

▲原PO好奇，第一份工作至少要做多久？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

畢業後的第一份工作，至少要做多久呢？近日有網友發文表示，她的第一份工作已經做了1年多，但覺得薪水有點少，因此想知道第一份工作應該做多久再換工作，會比較好呢？貼文曝光後，引發討論，其中不少網友認為，是否要換工作的關鍵其實不在時間。

這名網友在Dcard上，以「第一份工作要做多久比較好」為標題發文，提到她現在的工作，就是大學畢業後的第一份工作，在不知不覺中，也做了1年多。其實她並沒有非得離職的原因，但就是覺得薪水有點少，因此就想知道，第一份工作至少要做多久再換新工作，會比較好呢？

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貼文曝光後，不少人都認為，「與其問時間長短，或許你可以思考的是目前這間公司還能帶給你什麼」、「學不到東西就走」、「錢不到位，沒有未來的工作，就可以走了，不管多久」、「其實學到不能再學就可以走了，人本來就往高處爬，你如果想賺更多錢，就拿你現有經驗去找更好的公司跟薪資」。

也有網友表示，「還是有不少公司主管會認為一份工作沒有3、5年都算是工作定性不夠，所以你可能要想一下離職原因是否能讓對方理解」、「沒有做多久的問題，找到再走，薪水滿意就不是問題」、「其實以現在社會，我覺得1、2年差不多，想要資深一點再跳就是待3、4年」、「我屬於3年一換不同職場，未來比較好找工作，至少哪裡都有人要你」。