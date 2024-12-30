早起化妝打扮！仍贏不了「只刷牙洗臉的正妹室友」　她無力到想哭

▲原PO的室友就算沒有特別打扮，還是非常漂亮。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多女生出門前，都會用心化妝、打扮，然而近日就有一名女網友發文坦言，即便她早早起床化妝，卻還是比不上「天生麗質」的室友，對方就算穿得隨隨便便，外表還是超級漂亮，吸引了很多男性，讓她覺得自己用心打扮也沒意義。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「想成為不打扮就超漂亮的女生」為標題發文，提到她每天都很早起床化妝、打扮，然而即便如此，卻仍贏不過天生就長得漂亮的正妹室友。正妹室友每天起床就只有刷牙、洗臉而已，不會特別穿搭，結果還是被很多男生暗戀。

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這樣的落差讓原PO認為，自己花這麼多心力打扮似乎沒有什麼意義，畢竟底子就是比較普通。也因為這樣，她有時也會無力化妝、打扮，並為此感到情緒低落，想要大哭一場。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「那她應該是那種天生品味就不錯，加上她本來基因遺傳的就蠻好的人」、「在我們學校是日常，美女真的很多，我直接放棄大素顏出鏡了，反正正妹那麼多混在裡面看很爽」、「沒辦法啦，有些東西生下來就是比不過的」。

也有網友有感表示，「我平均一個禮拜會因為這件事哭一到兩天」、「我也是，真的時不時就好焦慮」、「我也超級羨慕，每次看到都好想要有他們顏值的一半，但後來我蠻享受為自己打扮的過程」。還有網友則說，「培養氣質才是長久之計，外在美比不上內在美散發的自信與大方，整形是條不歸路，上了年紀就得付出代價」、「沒必要跟別人比吧，自己覺得好看就好了，打扮不是為了被搭訕或被別人喜歡吧 ，什麼都要比都要贏會很累的」。話題引發討論。