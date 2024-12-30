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手機偷女友私密片威脅　16歲男鐵鎚殺變態好友「敲碎頭骨亡」

▲▼想讓手機壽命減短嗎？9大壞習慣直接摧毀手機。（示意圖／達志影像）

▲少年發現好友從手機中偷走女友私密片。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦傳出一起命案，一名16歲少年因為藏在手機中的女友私密片被朋友竊取，且對方獲得影像後還把畫面傳給女友要脅，讓他憤怒之下殺人。死者被人發現時部分頭骨已被打碎。

事件28日發生在北方邦密拉特市(Meerut)，17歲少年阿比納夫(Abhinav)去補習後突然失蹤，父親庫馬(Sunil Kumar)特別前去找兒子的好友詢問卻一無所獲，當晚便向警方報案。

警方調閱監視器，發現拍到阿比納夫與16歲好友在一起的樣子，好友才坦承，是他殺害了阿比納夫，因為阿比納夫從他手機竊取女友私密片，還以此威脅女友，讓他萌生殺意。

被告少年表示，女友告訴他阿比納夫的惡行後，他假裝沒事邀約阿比納夫，找對方陪他一起去賣手機，手機以8,000印度盧比（約台幣3千多元）的價錢賣掉後，2人用這筆錢在餐廳吃飯，飯後他拿出預藏的鐵鎚攻擊對方頭部，導致對方頭部重傷死亡。

警方已將阿比納夫的遺體交還給家屬，然而其家屬卻拒絕將遺體火葬，因為他們認為不可能只有被告少年1個人犯案，要警方繼續調查，找出是否還有其他同夥。

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