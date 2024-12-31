第1次跟女友過夜！他見「卸妝後模樣」嚇壞：覺得被欺騙

▲原PO表示，女友都化濃妝，跟她過夜看到她卸妝樣子直接嚇到想逃。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少女生出門前都會用心化妝打扮，不只是為了迎合外人，有時也是「女為己悅者容」。就有一名網友表示，他和女友認識時她都化濃妝，也沒跟她過夜過，最近出遊過夜，女友洗完澡卸妝他嚇一跳，很想直接收行李走人，天亮起床又被嚇一次，讓原PO崩潰表示，「我怎麼會挑這種的，覺得我被欺騙了。」貼文一出引發網友熱烈討論。

原PO在Dcard以「女友在床上嚇死人」為題發文，表示「和女友認識時她都化厚厚的濃妝，因為沒和她過夜過，也不知道她卸妝長怎麼樣，只知道她學習很多的彩妝技巧，平常她IG發的照片都常常在那裡修圖很多次，拍很多角度的照片，把最完美的狀態放在網路上，其實她本人和IG還是有差。」

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原PO接著說，「我們終於在週末一起出去旅遊，她洗完澡卸妝後我嚇了一大跳，根本就不是我喜歡的類型，很想直接行李收一收直接奪門而出，怕傷到她的心我還是忍著行程。」

原PO直言，他躺在床上看著女友，內心感到很噁心，直接關燈睡覺也沒興致，隔天早上看到她的臉又嚇一跳，崩潰表示「我怎麼會挑這種的，覺得我被欺騙了，根本廣告不實。之前看別人說的素顏美女，真的很重要，與其挑一個很會化妝的女生，還不如挑一個不會化妝不太會用修圖App的素顏美女，任何時候都能賞心悅目。」

貼文一出，網友紛紛留言「素顏美女你把得到嗎」、「把素顏美女成本很高的你有那個能耐嗎」、「男生有辦法區分素顏、裸妝、偽素顏妝、淡妝嗎」、「聽你這樣說，請問你帥嗎？要貼個照片上面嗎」、「出錢讓她霧眉、種睫毛，定期醫美保養，就沒問題啦」「有時候說話留點口德，以後才有機會交往到你的菜」、「很好啊，這樣感覺同時跟兩位女人交往」。

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