北漂族27歲「還沒存到第一桶金」　網搖頭曝關鍵：只有雙北能刷

▲原PO還沒存到第一桶金。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

雙北的工作機會雖然較多，但花費也會比較高。近日有網友發文表示，雖然她月薪4萬元，但27歲了也還沒存到第一桶金，因此她就想知道，同為北漂族的大家，有存到錢了嗎？貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友在Dcard上，以「北漂人的口袋有多深」為標題發文，開頭就問北漂族的網友，出社會後有存到錢嗎？27歲的她沒有存到第一桶金，是不是有點哀傷？她透露自己不用給家裡錢，且也沒有負債，目前月薪4萬元，但房租就是1萬1000元且不含電費，她覺得北漂真的太難了，好像應該要考慮回家鄉。

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貼文一出，有網友認為北漂基本上就是在累積經驗，「如果你是想存錢，那你不適合，如果是刷產業經驗，就考慮，畢竟有些大公司要有經驗，但資歷只有雙北能刷」、「26歲，存款+股票大約90萬，但月薪42k...最近在思考要不要回老家算了？算是在刷經驗」、「單純來刷經歷找機會跳回家鄉（中部）」。

也有網友覺得，如果薪水不夠高，其實不一定要北漂，「北漂30歲前年收沒100萬真的別來浪費時間」、「才4萬左右真的不要北上工作，我一直搞不懂，這種薪水來台北工作的用途？扣除房租等開銷，比在南部在超商薪水還低」。

另有網友則回應，「有啊！就是開源節流，現在存也不會太晚」、「先看工作有沒有成長空間，不然4萬真的無法」、「32歲才存到150萬，然後跟男友一起買房後歸零」、「想存錢就快逃，我真的想不到有什麼理由非要留在台北不可，公務員分發例外啦」、「房租太貴，27歲一桶金太猛」。話題引發討論。