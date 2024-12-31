濟州航空說謊？失事客機「3年前曾爆意外」　政府重罰2.2億韓元

▲ 濟航客機29日墜毀，僅機尾2名空服員倖存。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州航空7C2216航班29日迫降務安機場爆炸起火，機上179人身亡，僅2名空服員生還，當天該公司代表理事稱這架客機過去從未發生事故，如今卻被爆出3年前曾發生機尾擦地意外，因違反規定被重罰2.2億韓元（約新台幣490萬元）。

綜合MBN及《韓聯社》等韓媒，29日失事客機註冊編號HL8088，機型為波音737-800，而國會國土交通委員會所屬的共同民主黨議員朴龍甲31日從韓國機場公社取得的資料顯示，這架客機曾於2021年2月17日在金浦機場起飛過程中，發生機尾擦地的事故，導致機體部分受損。

儘管當時未造成人員傷亡，國土交通部仍以違反安全規定為由，對濟州航空處以2億2千萬韓元罰款。但29日空難事發當天，該公司代表理事金梨培針對相關問題回答，這架飛機過去並無任何事故紀錄。

針對3年前的事故，公司相關人士則解釋，由於機尾擦地事態輕微，在航空法上不被列為事故，金梨培當時才會如此回應，目前罰款已繳納完畢，完成維修後飛機正常營運。

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